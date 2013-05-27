台湾债市：五年公债殖利率未因GDP下修大跌，因股市视做利空出尽反涨

* 官方大幅下修GDP至2.4%，惟股市利空反涨 * 五年券殖利率连三天收在0.95%之上，下方压力大 * 美债与台股走向料是本周牵动行情的主要变数 路透台北5月27日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周一微幅收低，收敛了盘初较大的跌幅。 虽有主计总处大幅下修今年经济成长率至2.4%的利多带动，不过股市却呈现利空不跌走势，反而一路扩大涨幅 ，债市多头不敢逆势而为，使得终场殖利率几乎收在平盘。 交易员认为，继上周美联储(Fed)主席贝南克国会谈话后，102/2殖利率已连续三天收在0.95%之上，下方 季线0.948%与10日线0.940%的压力与日俱增。后市除非美国指标10年期公债 殖利率跌破2.0%，或 是台股跌向8,000点，否则要正式跌破0.95%的机会不高。明日殖利率区间看在0.94-0.96%。 “糟糕的GDP也无法促使交易商做多，因为债市偏空的趋势已经成型。”一位大型证券商交易员说。 他们认为，这次主计总处有记取去年连续九次下修GDP的教训，一次就将利空修正完毕。未来景气再坏， 预料再大幅下修的空间也有限。这使得股市反而将此题材视作利空出尽，大盘加权股价指数 逆势收高 了0.86%。 台湾官方正式下修2013年经济成长率至2.4%，跌破3%大关，因全球大型经济体如中国、欧洲的复苏脚步仍 缓，令仰赖出口的台湾成长动能不足，陷入〞软性扩张〞泥淖。 台湾股市周一收升0.86%，大盘上交易日收在三周低位。加权股价指数收升70.32点，报8,280.10点。今日 开高0.1%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.15 0.9550 0.9400-0.9575 95.0 10 102/6 -0.58 1.2830 1.2800-1.2830 4.5 20 102/3 -1.22 1.8080 1.8080-1.8082 1.0 30 102/5 -5.70 1.9410 1.9410-1.9410 0.5 交易员认为，本周消息面处于空窗期，因此牵动台债的因素仍不外于美债与台股的走势。尤其是美债，10 年期公债殖利率在站上2.0%之后，是陷于整理还是持续向2.1%关卡迈进，料将是102/2殖利率是否向1.0%大关 测试的关键。 纵然短线因素有利台债，多方也不敢在102/2贸然做多。因为10年增额券102/6R即将在6月初开始发行前交 易，以目前长券端走势较为偏空来看，届时102/6R发行前交易殖利率可能会开在1.30%之上。 “光靠做多102/2无法扭转空头，(殖利率)下来有赚也要跑。”一位证券商交易员说。 美国公债价格周五小涨，交易商继续揣摩美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年缩减购债的可能性，以及 是否近期抛售过度。指标10年期公债 升1/32，收益率报2.00%，在数据显示美国4月耐用品订单增 幅大于预期后一度升至2.02%。 本周主要数据与国际事件包括周二法国央行总裁诺亚就该国经济形势举行记者会及德法两国财长和劳工部 长就经济成长与就业在一会议上讲话、周四美国公布上周初请失业金人数、4月成屋销售及第一季实质国内生 产总值(GDP)修正值，周五美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主 办的金融稳定分析会议上发表讲话、美联储金融稳定政策办公室主管Nellie Liang在克利夫兰联储和财政部财 政研究办公室主办的联合会议上发表讲话。 年期 期别 收盘价 30 102/5 1.9410 20 102/3 1.8080 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2830 5 102/2 0.9550 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)