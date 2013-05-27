版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 15:14 BJT

全球金属：Freeport很快将恢复印尼Grasberg矿场露天开采--政府官员

路透雅加达5月27日 - 印尼能源及矿业资源副部长Susilo Siswo Utomo周一表示，Freeport McMoRan Copper & Gold Inc 旗下印尼公司不久就会恢复其位于巴布亚省的铜矿露天开采作业。此前一坑道坍塌导致28人罹难。

该印尼铜矿5月14日发生坑道坍塌，导致38名矿工受困，Freeport即在翌日5月15日宣布暂停该处矿场作业。

Grasberg矿通常每日生产约22万吨精铜，其中约14万吨来自露天开采、8万吨来自地下采矿作业。

周六工会一名高层人士称Freeport Indonesia已有约35-40%的工人重返工作岗位，进行检修工作。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐