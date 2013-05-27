版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 15:12 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆空头紧盯100.60处停止单

0641GMT

* 周五低点为100.66，空头盯住100.60的大量停止单，进口商买盘就在此处前方不远

* 日本账户卖单从101.00挂至101.30，停止单在101.35-40上方

* 101.82是亚洲早盘高位，未能触发102.00处停止单造成拉回

* 跌破100.60则将下看存在大量买盘的100.00

* 大量期权在100.75到期，101.00可能帮助遏制跌势。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 隋芬; 审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐