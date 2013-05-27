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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 15:26 BJT

日本债市：公债持坚，从日本股市下跌中寻找走势指引

当日涨跌     上日
                                       最新报价    (基点)     收市价
                                                                 
 两年期公债                               0.000%       +0.0     0.125%
 五年期公债                               0.350%       -1.0     0.360%
 10年期公债                               0.830%       -1.0     0.840%
 20年期公债                               1.660%       -2.5     1.685%
 30年期公债                               1.825%       -1.5     1.840%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                 142.43      +0.13     142.30
                                                                      
 注1：公债期货涨跌为点数。                                   
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                  
 (完)
  
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    东京美债              日本公债市场              
    中国债市               台湾债市                  
    利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 许娜/李婷仪 审校 高琦/侯向明)

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