版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 15:14 BJT

欧洲热股：Club Med股价暴涨21%，此前复星国际等投资方发起收购

路透巴黎5月27日 - 法国度假村运营商Club Mediterranee SA 盘初股价大涨21%，此前AXA Private Equity 和复星国际 周一发布声明称，计划联合旅游业者Club Mediterranee的管理层提案收购Club Med。 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐