《交易视点》经济基本面仍有利中国债市--中信证券

路透北京5月28日 - 中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，鉴于经济增长没出现反弹迹象，近期债市风险仍在资金面，而资金面冲击在财政存款上缴时点过后将随之减弱，因此交易型机构可以继续持有，但应控制仓位在适度的规模。

对配置型机构而言，由于收益率上行的概率有限，中长期金融债隐含税率也仍在长期均值水平上方，可继续关注金融债的配置价值。

**汇丰PMI显示经济增长偏弱**

5月份汇丰PMI指数为49.6，比4月份下降了0.8，低于05年以来的均值水平。在合成汇丰PMI指数的分项中，生产、新订单、原材料库存、从业人员和配送时间都是负向贡献，表明经济仍没有呈现出积极的信号，趋弱的态势明显。

新订单指数减产成品库存指数显着下降，如果后续终端需求没有明显回升，企业面临主动去库存的压力，这将抑制生产指数的回升。

5月份汇丰PMI从业人员指数下降至49，延续了今年2月份以来的下滑通道，就业形势的持续恶化也从一个侧面反应了当前经济的疲弱。

此外，发电量数据显示，5月份发电量同比将进一步回落至5%左右，预示着5月份工业增加值同比很可能小幅回落。

在货币和财政政策没有明显放松的情况下，预计经济增长偏弱的局面仍将维持一段时期，二季度GDP增速有可能进一步回落，今年全年GDP同比有持续下行的风险。

**市场研判和投资策略**

鉴于经济增长没有出现反弹的迹象，近期债市风险仍在资金面。考虑到5月份即将过去，财政存款上缴时点过后，资金面所受冲击也将随之减弱。

但美联储可能降低购债规模预期可能导致资金回撤，降低我国资本流入规模，从而减少了外生性流动性。

此外，6月份即将迎来端午小长假及半年末时点，时点效应将对资金面形成压力。因此6月份资金面仍将延续紧平衡局面，资金利率阶段性走高的可能性仍然存在。

从基本面来看，在目前的收益率水平下，如果经济增长并未显着恶化，短期内收益率下行的动力稍显不足。

但从政策面看，在GDP增速没有跌破7.5%的情况下，采取刺激政策的可能性较小，因此经济增长显着回升带动风险偏好上升的概率较低。预计利率产品在当前收益率水平将延续窄幅震荡态势。

现券策略方面，考虑本周资金面偏紧的局面有望暂时缓解，交易型机构可以继续持有，但因控制仓位在适度的规模。

对配置型机构而言，由于收益率上行的概率有限，中长期金融债隐含税率也仍在长期均值水平上方，可继续关注金融债的配置价值。(完)