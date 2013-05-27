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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 15:55 BJT

中国期市：螺纹钢主力收盘失守3,500元，原材料下跌削弱成本支撑

路透北京5月27日 - 上海螺纹钢期货主力合约 周一大跌2.07%，创下去年9月以来最低。尽管国内钢材库存出现减少迹象，但上游原材料价格的下跌削弱了螺纹钢的成本支撑，使钢厂产量居高不下，分析师预计螺纹钢的低迷走势难以在年内改观。

螺纹钢1310合约 下跌74元，收报每吨3,496元，这是该合约八个多月来首次收于3,500元关口下方。

“从库存下降的情况看，近期国内钢材需求不能算太差，但由于铁矿石和焦炭等原材料成本的下跌，使得钢厂的生产动力依然不减，“五矿期货的分析师李文凯表示，”而且近期随着南方雨季的到来，钢材需求可能会下滑，到7-8月份才会再现补库需求。”

据中国钢铁工业协会统计，2013年5月全国钢材社会库存1,415.77万吨，环比减少135.25万吨，下降8.7%。22个城市5大品种钢材社会库存全部下降，其中线材、螺纹钢库存下降幅度较大。

中钢协的另一项统计显示，5月中旬全国粗钢日产量达到218.5万吨，旬环比下降0.3%，显示粗钢日产水平自5月上旬的历史纪录高位微幅下滑，仍与目前钢价低迷、需求不振的基本面情况不相匹配。

李文凯表示，鉴于铁矿石远期价格进一步走低，加之国内炼焦煤尚无大幅减产迹象，从全年看，螺纹钢期价都会维持一个比较弱的趋势。

作为螺纹钢的上游品种，焦炭 和焦煤期货 周一亦分别下跌2.57%和2.09%,均创下逾一周收盘低位。(完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)

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