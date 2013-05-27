中国期市：螺纹钢主力收盘失守3,500元，原材料下跌削弱成本支撑

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透北京5月27日 - 上海螺纹钢期货主力合约 周一大跌2.07%，创下去年9月以来最低。尽管国内钢材库存出现减少迹象，但上游原材料价格的下跌削弱了螺纹钢的成本支撑，使钢厂产量居高不下，分析师预计螺纹钢的低迷走势难以在年内改观。
螺纹钢1310合约 下跌74元，收报每吨3,496元，这是该合约八个多月来首次收于3,500元关口下方。
“从库存下降的情况看，近期国内钢材需求不能算太差，但由于铁矿石和焦炭等原材料成本的下跌，使得钢厂的生产动力依然不减，“五矿期货的分析师李文凯表示，”而且近期随着南方雨季的到来，钢材需求可能会下滑，到7-8月份才会再现补库需求。”
据中国钢铁工业协会统计，2013年5月全国钢材社会库存1,415.77万吨，环比减少135.25万吨，下降8.7%。22个城市5大品种钢材社会库存全部下降，其中线材、螺纹钢库存下降幅度较大。
中钢协的另一项统计显示，5月中旬全国粗钢日产量达到218.5万吨，旬环比下降0.3%，显示粗钢日产水平自5月上旬的历史纪录高位微幅下滑，仍与目前钢价低迷、需求不振的基本面情况不相匹配。
李文凯表示，鉴于铁矿石远期价格进一步走低，加之国内炼焦煤尚无大幅减产迹象，从全年看，螺纹钢期价都会维持一个比较弱的趋势。
作为螺纹钢的上游品种，焦炭 和焦煤期货 周一亦分别下跌2.57%和2.09%,均创下逾一周收盘低位。(完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。