背景资料: 预测机构对2013年中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京5月28日 - 路透调查显示，今明两年中国住宅均价料将保持上升态势，其中今年的涨幅预估中值为8%，同时调控政策将更注重长效机制的建设，年内房产税试点有望扩围至深圳、杭州等热点城市。

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路透调查的问题以及11家机构回复汇总如下:

1. 您预计2013及2014年中国全国平均住宅房价走势及变动幅度(%)？

11家接受调查的分析机构对2013年住宅均价走势的预估中值为上涨8%，2014年预估中值为上涨3%。

2. 您认为2013年剩下的时间里，中国房地产调控政策会进一步收紧吗？

10位受访者中，5位认为会，5位认为不会。

3. 您认为中国会在2013年内扩大房产税试点城市吗?

10位受访者中，8位表示会，2位表示不会。

4，如年内扩大房产税试点城市，将会是哪些城市?

提及城市包括深圳、杭州、南京、青岛、广州、武汉、长沙和湘潭。

5，从1到10的范围内，您觉得目前中国房价的平均水平和经济基本面以及发展前景的匹配程度，用哪个数字表示最合适？1表示房价极度低估，5表示房价水平合适，10表示房价极度高估。

8为11家接受调查的分析机构的预测中值，预测区间为6-9。