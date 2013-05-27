版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 15:54 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌1.8%至近三周低位，受日圆走强和日股下挫拖累

上海期交所周五表示，该交易所监控的仓库中橡胶库存较前周下降了4.4%。

交易员称，美国和英国市场周一因公共假日休市，海外投资者多数作壁上观。

交易员补充道，上周消息称，泰国政府的橡胶出口限制在5月31日到期后将不会延长，亦增加了市场的空气人气。泰国为全球最大的橡胶生产和出口国。

“市场受到股票市场疲弱和日圆走高的强大压力，”一位驻东京的经纪商说。“目前仍然没有价格反弹的迹象，最坏的情况下，价格恐会跌至250日圆左右。”

中国国家统计局周一公布，1-4月全国规模以上工业企业实现利润16,106.9亿元人民币，同比增长11.4%，增速较1-3月略有回落。

上海期交所主力9月橡胶期货 下跌330元，收在每吨19,220元人民币(3,100美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤242美分，下跌4.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/洪曦; 审校 王兴亚/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐