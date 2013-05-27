中国债市：利率互换继续横盘整理，缺乏题材短期市场难破僵局

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透上海5月27日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一延续横盘整理，机构交易热情不高 。资金紧张局面已明显缓和，但月底前回购利率恐还将维持相对高位，加之消息面淡静，短期市场或难破僵局 。 交易员认为，目前市场对经济基本面偏弱而政策面稳定的预期分歧不大，IRS仍缺乏方向性突破的动力， 近期可能仍主要受经济数据公布以及资金面变动的牵引，但整体波幅都不会很大。 “好像很平静，基本没动，没什么题材好炒作，6月1日看看(官方)PMI出来会不会动一下，”上海一券商 交易员称。 银行间市场周一隔夜及七天质押式回购利率 走势分化，其中隔夜略涨而七天小跌，14天品 种则大跌近40个bp。交易员表示，今日资金基本供需平衡，但因缴税因素仍在持续发酵以及本周已临近月末， 隔夜及七天品种利率维持在相对高位。 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比): 三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周一 3.2850/3.3900 3.2363/3.3075 3.3150/3.3950 3.4625/3.5450 3.4610/3.7190 周五 3.2675/3.3750 3.2388/3.3100 3.3175/3.3950 3.4675/3.5475 3.5075/3.6650 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0175/+0.0150 -0.0025/-0.0025 -0.0025/0.0000 -0.0050/-0.0025 -0.0465/0.0540 注: 以上数据均为按季度计算报价。 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将 其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及 债务本金的交换。 中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3 月的2,697.69亿元降逾一成。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。