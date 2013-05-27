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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 15:42 BJT

中国债市：利率互换继续横盘整理，缺乏题材短期市场难破僵局

路透上海5月27日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一延续横盘整理，机构交易热情不高
。资金紧张局面已明显缓和，但月底前回购利率恐还将维持相对高位，加之消息面淡静，短期市场或难破僵局
。
    
    交易员认为，目前市场对经济基本面偏弱而政策面稳定的预期分歧不大，IRS仍缺乏方向性突破的动力，
近期可能仍主要受经济数据公布以及资金面变动的牵引，但整体波幅都不会很大。
        
    “好像很平静，基本没动，没什么题材好炒作，6月1日看看(官方)PMI出来会不会动一下，”上海一券商
交易员称。          
   
    银行间市场周一隔夜及七天质押式回购利率 走势分化，其中隔夜略涨而七天小跌，14天品
种则大跌近40个bp。交易员表示，今日资金基本供需平衡，但因缴税因素仍在持续发酵以及本周已临近月末，
隔夜及七天品种利率维持在相对高位。 
 
   
    以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比): 
    
           三个月            一年           三年            五年           七年       
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 周一  3.2850/3.3900   3.2363/3.3075   3.3150/3.3950   3.4625/3.5450   3.4610/3.7190    
 周五  3.2675/3.3750   3.2388/3.3100   3.3175/3.3950   3.4675/3.5475   3.5075/3.6650
 -------------------------------------------------------------------------------------
 变动 +0.0175/+0.0150 -0.0025/-0.0025 -0.0025/0.0000  -0.0050/-0.0025 -0.0465/0.0540        
                                                           
    注: 以上数据均为按季度计算报价。
    
    利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将
其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及
债务本金的交换。
    
    中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3
月的2,697.69亿元降逾一成。(完) 

 (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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