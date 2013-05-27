中国债市：七年以内信用债收益率估值微幅波动，长端总体持稳--交易商协会

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透北京5月27日 - 中国银行间市场交易商协会周一发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，七年以下品种估值微幅波动，变化幅度仅为1-2个基点(bp)；10年及以上期限估值则总体继续持稳。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况: 发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) ----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 3.97 +1 4.28 +1 4.51 0 4.88 -1
AAA 4.08 +1 4.42 0 4.75 -1 5.10 -1
AA+ 4.27 +1 4.72 0 5.04 -1 5.64 -1
AA 4.46 +2 5.03 0 5.54 -1 6.17 -1
AA- 4.88 +1 5.83 +1 6.59 -1 7.83 -1
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) -----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.08 0 5.34 0 5.65 0 5.86 0
AAA 5.35 0 5.66 0 5.95 -1 6.26 0
AA+ 5.95 0 6.31 0 6.60 0 6.91 0
AA 6.64 0 6.96 0 7.25 0 7.70 0
AA- 8.33 0 8.62 0 8.93 0 9.19 0
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会日前表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限；同时，为增强报价机构代表性和提高估值准确性，拟将估值机构扩充至30家。
此前银行间市场发行的短融和中票等利率，基本都是在交易商协会确定的估值上加点。不过消息人士1月末透露，交易商协会于2月起被取消估值的指导底价功能。 现有估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者，数量不超过22家。(完)
参看详情,可点选交易商协会网站(here) (发稿 康熙泽；审校 李宏薇/黄凯)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。