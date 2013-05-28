《交易视点》中国信用债市场风险仍然较低--中信证券

路透北京5月28日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，较弱的基本面仍对市场相对有利，市场所面临整体风险不大，同时投资者仍需关注债市收益率因资金面等因素上行可能带来一定的交易性机会。

**资金面维持相对均衡，短融仍具备一定配置价值**

虽然年初以来的高外汇占款使得资金面在大多数时候维持相对宽松的状态，但低位震荡的超储率水平意味着资金面的深度仍然不够，资金面容易受突发因素扰动，如财政存款上升、时点因素等，所幸相对温和的通胀使得央行公开市场操作可以从容地履行托底的作用。

从短期来看，央行公开市场操作的这一调节作用仍然有利于资金面维持相对均衡的状态，这将保证资金利率维持相对合理的水平。

对于短融等短端产品来说，这意味着市场的整体运行仍将相对平稳，短融仍然具备一定配置价值。

**资金面因素或给中票带来交易性机会**

上周初，受股市上扬、资金面紧张等因素影响，中票收益率小幅上行，之后因汇丰PMI低于预期、美联储可能调整QE政策等因素推动，收益率转而下行，至周五因股市企稳又有所反复，整体收益率较前一周基本持平。

对于未来走势，一方面，从监管层面看，对于市场机构交易行为的进一步约束仍然在继续，上周中央结算公司要求不得通过第三方过券方式逃避“同一机构法人的所有债券账户间不得进行债券交易结算”的监管，这类要求虽然在一定的程度上提高了商业银行理财等投资者的运营成本，但是对于其债券需求并未产生明显的直接冲击。

另一方面，对于经济基本面来看，相对谨慎的政策力度使得经济增长可能仍将保持相对低位，上周公布的汇丰PMI也在一定程度上说明了这一点。

因此短期来看，较弱的基本面仍然将对市场相对有利，市场所面临的整体风险仍然不大，同时我们仍然提醒投资者关注收益率因资金面等因素上行可能带来一定的交易性机会。

**企业债供给恢复需时间，城投债风险较低**

上周城投债需求仍然较强，收益率稳中有降，周五7年提前还本的中西部地级城投债收益率基本上达到6.00%以下的水平，较前一周下行5BP左右；

从供给看，发改办财金1177号文的出台短期内限制了“从严审核类”和“适当控制规模和节奏类”企业债券的发行，考虑到前期已经对上述两类企业发行申请进行了控制，企业债供给所受的影响可能相对较小。

但整体来看，957号文出台后，企业债供给逐渐恢复正常可能仍然需要一定时间，在基本面和需求支撑下，城投债市场的风险同样较低。

**个券点金**

上周共有59只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量728.3亿元；

短融和超短融中，我们推荐13中交建SCP002、13陕延油CP00、13国电SCP004、13中铝SCP002、13港中旅SCP003、13中建材SCP003、13中电投SCP003、13京投CP002、13中铁建CP001、13明珠CP001、13苏国泰CP001、13太西煤CP001、13粤物资CP001等。

私募票据中，我们推荐13大唐集PPN001、13华电股PPN001、13西基投PPN001、13云投PPN001、13鄂绒PPN003、13甬开投PPN003、13嘉公路PPN001、13湘黄金PPN001、13新中泰PPN003等。

企业债和公司债中，我们推荐13云投债。(完)