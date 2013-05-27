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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 16:33 BJT

金属期市：沪铜因中国成长疑虑而下滑，市场交投清淡

0715GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

上海期铜 52510 -240 -0.45 -8.96

上海期铝 14610 -30 -0.20 -4.79

上海期铅 14025.00 0.00 +0.00 -8.03

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨

上海合约为交投最活跃的月份。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 张若琪)

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