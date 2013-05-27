中国债市：现券窄幅整理，消息淡静机构交投热情不高

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透上海5月27日 - 因消息面淡静，加之需要继续观望月末前资金面变化，中国银行间债市周一现券延续窄幅盘整走势。另外机构对中国经济复苏进程存一定分歧，后市方向不明抑制交投热情。
“(现券市场成交)挺平静的”上海一银行交易员称，“没什么消息刺激，市场没有明确方向。”
华南一券商交易员并表示，受此前债券监管风暴影响，近期债市现券成交有所缩减；而中国经济是否会从复苏乏力转向二次下行，还需要继续观察。
上周公布的汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至49.6，创七个月最低位，再度引发市场对中国经济下行的忧虑。今年一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，较去年四季度的7.9%再现回落。
北京一银行交易员透露，在相对平淡市况中，或受本周将发行五年期国债影响，今日该期限国债收益率小跌，稍吸引眼球。
中国银行间市场周一隔夜及七天质押式回购利率 走势分化，其中隔夜略涨而七天小跌，14天品种则大跌近40个bp。交易员表示，今日资金基本供需平衡，但因缴税因素仍在持续发酵以及本周已临近月末，隔夜及七天品种利率维持在相对高位。
剩余期限约4.63年的固息国债130001券最新报价 为3.1100%/3.1000%，上日尾盘为3.1249%/3.1150%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.5667 4.0926
上日 3.5179 4.1590
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9664/2.9027
国债参考率报价 2.8582/2.8041
金融债参考率报价 3.3511/3.2889(完)
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路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。