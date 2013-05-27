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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 17:11 BJT

中国债市：现券窄幅整理，消息淡静机构交投热情不高

路透上海5月27日 - 因消息面淡静，加之需要继续观望月末前资金面变化，中国银行间债市周一现券延续窄幅盘整走势。另外机构对中国经济复苏进程存一定分歧，后市方向不明抑制交投热情。

“(现券市场成交)挺平静的”上海一银行交易员称，“没什么消息刺激，市场没有明确方向。”

华南一券商交易员并表示，受此前债券监管风暴影响，近期债市现券成交有所缩减；而中国经济是否会从复苏乏力转向二次下行，还需要继续观察。

上周公布的汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至49.6，创七个月最低位，再度引发市场对中国经济下行的忧虑。今年一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，较去年四季度的7.9%再现回落。

北京一银行交易员透露，在相对平淡市况中，或受本周将发行五年期国债影响，今日该期限国债收益率小跌，稍吸引眼球。

中国银行间市场周一隔夜及七天质押式回购利率 走势分化，其中隔夜略涨而七天小跌，14天品种则大跌近40个bp。交易员表示，今日资金基本供需平衡，但因缴税因素仍在持续发酵以及本周已临近月末，隔夜及七天品种利率维持在相对高位。

剩余期限约4.63年的固息国债130001券最新报价 为3.1100%/3.1000%，上日尾盘为3.1249%/3.1150%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.5667 4.0926

上日 3.5179 4.1590

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9664/2.9027

国债参考率报价 2.8582/2.8041

金融债参考率报价 3.3511/3.2889(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 吴芳；审校 李宏薇/黄凯)

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