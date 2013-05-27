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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 16:06 BJT

印尼央行：副总裁称有上调存款工具利率的空间，以维系资本流入及支撑汇价

路透雅加达5月27日 - 印尼央行一名高阶官员周一表示，该国有调高隔夜存款工具利率(FASBI)的空间，以维系资本流入，并支撑陷于困境的卢比。

本月稍早的利率政策会议上，印尼央行将FASBI维持于4%不变。部份分析师指出，该行应调高FASBI以协助降低经常帐赤字。

“这是政策选项之一，以管控那些因为燃料政策不确定性而流出本地的外部流入资金，”央行副总裁Hartadi A. Sarwono在被问及印尼是否有可能调高FASBI时向记者表示。

关于是否降低成本高昂的燃料补贴，政府一直推迟作出决定。(完)

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