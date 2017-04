《张涛专栏》中国债务中的三个“比例关系”

本文为作者“中国城镇化”系列专栏的第四篇,仅代表本人观点。首篇《未来城镇化的路径选择:流民落脚》;第二篇《未来城镇化的重要支撑:市民返乡》;第三篇《未来城镇化需要填补的价值洼地:起早贪黑》

今年新政府换届之后,“防风险”已经与“稳增长”、“控通胀”、“调结构”并列成为宏观调控的四大基调。无独有偶,出于对于中国债务问题的担忧,国际三大评级机构中的惠誉和穆迪于今年4月份相继下调了中国的评级。而野村证券于今年3月份发布“China: Rising risks of financial crisis”报告中曾提出了一个“5-30规则”,他们通过考察上世纪80年代的日本、90年代的中国、本世纪以来的美国和欧洲,认为爆发金融危机前的经济体,均存在一个5年间,杠杆比率急剧上升30%的经验数据,按照野村所用的指标国内信贷与GDP的比重(DCG,domestic credit to GDP ratio),中国的DCG则由2007底的120%,快速升至2012年底的150%左右,由此,野村认为中国已经接近危机爆发的边缘。

那中国的债务现状如何?

对于当前包括政府、企业和居民在内非金融部类的整体债务规模,虽然各机构采取的估算方法不同,但基本都得出了中国债务规模是国内生产总值2倍的结论,即当前中国非金融部类的债务规模超过了100万亿,笔者的估算结果同样如此.但对债务结构研究的不多,而讨论中国债务问题,除了在规模上有一个清晰的认识,对债务结构的掌握则更加重要,就此笔者对此进行估算,得出了中国债务结构存在“三率现状”结论,即目前中国的债务大致有三个比例关系。

比例关系之一:从非金融部类的债务人分布来看,政府和非政府的债务比例关系是二八开。截止2012年底,中国非金融部类的总债务规模约111万亿,其中政府债务规模为22万亿;非政府债务规模89万亿,其中企业债务规模为73万亿,居民债务规模为16万亿。

比例关系之二:从非金融部类的债务产生渠道来看,非信贷和信贷的比例大体上是四六开。按照央行公布的社会融资总量数据来看,截止2012年底,新增人民币和外币信贷额12个月滚动合计额为9.12万亿,新增社会融资的12个月滚动合计额为15.8万亿,相应新增信贷类融资占到新增社会融资的六成左右,至今年4月底,这一比重进一步下降至53%。

比例关系之三:从非金融部类的债务用途来看,存量债务的利息支出和债务的净增量的比例大体上是三七开。2012年社会融资新增15.8万亿,其中用于利息支出约为4.3万亿,债务的净融资量约为11.4万亿,分别占当年新增社会融资的比重为28%和72%。

除了上述三个比例关系之外,还有一个变化需要关注,从债务对经济增速拉动的角度来看。2007年GDP的名义值为26.6万亿,较2006年GDP的名义值的21.6万亿,增加了5万亿,同期新增社会融资则由2006年的4.3万亿升至6万亿,增加了1.7万亿,即增加一个单位的GDP需要0.34个单位的新增债务;而2012年GDP的名义值为51.9万亿,较2011年GDP的名义值的47.3万亿,增加了4.6万亿,同期新增社会融资则由2012年的12.8万亿升至15.8万亿,增加了3万亿,表明当前每新增一个单位的GDP需要0.65个单位的新增债务,比例关系较危机前几乎增加了一倍,而2012年GDP的名义值差不多也正好是2007年的两倍。

至此,对于当前中国的债务大致有了一个清晰的几个大数:债务总规模是GDP的两倍、非政府部类占到了总债务的八成左右、净增债务中有三成是用来支付利息的、债务获取有一半左右是通过非信贷渠道获得的、5年间经济增长对于债务的依赖度提升了一倍。

如何判断中国债务的恶化?

之所以越来越多的人参与到中国债务的讨论中,我想无非是在直觉上大家都有一个共识:中国的债务规模上升的太快,而在未来中国经济阶段性减速的升级期内(尤其是今年一季度GDP增速回落至7.7%,重新让市场回到了中国经济复苏真假的争辩之中),如果既有的收入分配和融资体系未能做出相应跟进式地调整,那么未来债务链条的维系很可能将进一步滑向“以债化债”的局面。而一旦对该路径形成依赖,首先就会侵蚀债务人的既有资产和财富存量,例如债务率过高的债务人可能会通过售卖资产的方式获取现金流,以维系债务债权关系的不破裂,反映到其资产负债表上,就表现为资产和负债的同时降低。而一旦非金融部类采用了这种缩表的修复方式,则必将传导到金融机构所持有抵押资产的估值上面,相应会出现抵押物估值不足的局面,进而导致金融机构资产质量的恶化,金融机构的一个自然应对就是会自发收紧融资供给,以求自保,届时伴随经济体系的硬性去债务,经济增长可能再次出现断崖式的下降。

而上述“坏局面”的一旦发生,那么上述四个比例关系则会相应发生变化:首先是利息支出占新增债务的比重会上升,其次非信贷融资比重也会上升,第三就是经济增长的债务依赖度上升,进而倒逼政府通过被动扩表的方式进行托底,相应政府债务占总债务的比重也会快速上升。实际上,这四个上升已经在出现过危机的欧、美、日等国的身上看到过。

另外政府债务被动扩张的一个副产品就是产能调整会被延后,而产能过剩局面的出现实际上就表明无效投资的比重增加,从债权债务关系上来看,无效投资实际上就是没有现金流的信用债务关系。

当然上述描述均是逻辑推演,经济运行体系作为一个多因素正负反馈互相交织的系统而言,单一的逻辑推演很难涵盖其实际的运行轨迹,因此,任何预测和指标观测都有以偏概全的不足。(完)

