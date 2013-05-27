《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月27日

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透北京5月27日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:20时,1美元=6.1218人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 4.49 0.431 1.70 市北高新 9.87 0.65 2.48 大众交通 5 0.636 1.28 永生投资 16.82 1.242 2.21 老凤祥 19.6 2.106 1.52 S中纺机 16.51 0.633 4.26 鼎立股份 12.3 0.694 2.90 氯碱化工 8 0.527 2.48 双钱股份 10.99 0.791 2.27 海立股份 7.14 0.624 1.87 浦东金桥 9.15 1.031 1.45 外高桥 16.59 1.2 2.26 ST联华 9.03 0.595 2.48 锦江投资 6.99 0.832 1.37 中路股份 13.76 0.847 2.65 金山开发 8.78 0.541 2.65 海欣股份 7.21 0.553 2.13 耀皮玻璃 6.03 0.527 1.87 大江股份 4.28 0.315 2.22 上柴股份 11.79 0.817 2.36 丹化科技 10.15 0.835 1.99 上海三毛 7.06 0.769 1.50 友谊股份 8.5 1.212 1.15 上工申贝 6.75 0.498 2.21 上海机电 7.85 1.04 1.23 宝信软件 17.28 1.536 1.84 上海物贸 4.76 0.5 1.56 自仪股份 6.77 0.603 1.83 上海普天 9.44 0.629 2.45 陆家嘴 11.85 1.361 1.42 华新水泥 13.74 1.761 1.27 锦江股份 13.35 1.555 1.40 鄂尔多斯 8.32 0.997 1.36 华电能源 2.67 0.325 1.34 SST天海 7.44 0.607 2.00 大名城 6.11 0.464 2.15 东方通信 5.72 0.517 1.81 黄山旅游 12.43 1.384 1.47 开开实业 10.62 0.789 2.20 海南航空 5.02 0.985 0.83 ST轻骑 4.86 0.293 2.71 振华重工 3.38 0.402 1.37 锦州港 3.97 0.401 1.62 九龙山 2.58 0.319 1.32 凌云股份 7.13 0.6 1.94 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷；审校 曾祥进)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。