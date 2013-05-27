《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月27日

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透北京5月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:22时,1港 元=0.78853人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为6.42%,低于上 交易日收盘的6.72%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.13 5.41 0.97 建设银行 4.79 6.32 0.96 中国银行 2.95 3.69 1.01 农业银行 2.72 3.65 0.95 招商银行 13.39 16.14 1.05 中信银行 4.37 4.37 1.27 交通银行 4.72 6.03 0.99 民生银行 10.45 9.68 1.37 中国人寿 16.50 20.80 1.01 中国平安 39.47 59.05 0.85 中国太保 18.70 27.00 0.88 中信证券 12.86 17.02 0.96 新华人寿 24.19 27.05 1.13 海通证券 11.47 11.02 1.32 华能国际 6.45 8.11 1.01 大唐发电 4.78 3.32 1.83 华电国际 3.95 3.71 1.35 中煤能源 6.53 5.25 1.58 中国神华 20.68 26.05 1.01 中国石油 8.55 9.50 1.14 兖州煤业 14.38 8.13 2.24 中国石化 6.72 8.19 1.04 上海石化 6.20 2.57 3.06 中海油服 17.20 16.38 1.33 仪征化纤 6.33 1.75 4.59 中国铝业 4.11 3.04 1.71 江西铜业 20.90 15.28 1.73 洛阳钼业 9.27 3.08 3.82 紫金矿业 3.06 2.13 1.82 马钢股份 1.93 1.87 1.31 鞍钢股份 3.33 4.50 0.94 重庆钢铁 2.76 1.14 3.07 海螺水泥 16.91 26.50 0.81 洛阳玻璃 5.47 1.67 4.15 北人股份 9.18 3.16 3.68 中联重科 7.29 7.92 1.17 金隅股份 6.29 5.83 1.37 中国国航 5.43 6.66 1.03 东方航空 3.05 2.76 1.40 南方航空 3.47 3.86 1.14 中国远洋 3.40 3.36 1.28 中海集运 2.25 1.95 1.46 中集集团 12.19 13.86 1.12 中海发展 4.34 3.48 1.58 宁沪高速 5.98 9.07 0.84 深高速 3.37 3.05 1.40 成渝高速 3.16 2.46 1.63 皖通高速 4.05 4.09 1.26 广深铁路 2.75 3.48 1.00 中国南车 4.30 5.59 0.98 中国交建 5.00 7.48 0.85 中国铁建 5.09 7.70 0.84 中国中铁 2.82 4.04 0.89 长城汽车 37.48 35.70 1.33 比亚迪 35.33 31.55 1.42 广汽集团 9.15 8.67 1.34 青岛啤酒 38.41 54.00 0.90 广州药业 39.20 30.80 1.61 新华制药 4.92 2.08 3.00 海信科龙 8.14 5.10 2.02 南京熊猫 8.77 3.74 2.97 晨鸣纸业 4.15 3.15 1.67 上海医药 12.53 14.94 1.06 中兴通讯 12.63 12.54 1.28 东方电气 13.04 12.86 1.29 潍柴动力 23.33 29.55 1.00 东北电气 2.83 0.99 3.63 广船国际 11.19 7.29 1.95 经纬纺机 9.96 5.21 2.42 昆明机床 6.15 2.29 3.41 一拖股份 9.08 5.67 2.03 北辰实业 3.25 1.87 2.20 创业环保 9.55 3.27 3.70 中国中冶 2.04 1.59 1.63 金风科技 6.88 6.43 1.36 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷；审校 黄凯)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。