《汇市简讯》市场倾向逢高出脱欧元/美元

《汇市简讯》欧洲盘初：美元承压，此前朝鲜发射导弹
* 日经指数上涨0.2%，沪综指涨1.23%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.27%，美国原油期货涨0.71%，10年期美债收益率报2.35%
0815GMT
* 欧元/美元稳守在周五区间内，重要阻力位在1.3000附近
* 在1.3000上下的卖兴不弱
* 中东及亚洲投资人的买需料在跌向1.28水准时浮现，支撑位在1.28水准低档(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)
* 日经指数上涨0.2%，沪综指涨1.23%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.27%，美国原油期货涨0.71%，10年期美债收益率报2.35%
* 日本进口商买需抑制美元跌势 * 中美两国首脑将讨论朝鲜问题 * 美国经济和特朗普政策仍是焦点 * 欧元整理跌幅，此前触及三周低位 路透东京4月5日 - 美元兑日圆周三回吐稍早涨幅，在朝鲜(北韩)发射一枚弹道导弹后依然承压。 朝鲜在中美两国领导人召开峰会前一天发射了导弹。美国总统特朗普与中国国家主席习近平将就经济和安全等议题举行会晤，内容包括劝说朝鲜遏制其武器开发。 尽管每当地缘政治紧张或市场厌恶风险时，被视为避险货币的日圆通常会上涨，但日本进口商逢“薪酬结算日”，对美元构成一定提振。 “美元今日因日本薪酬结算日有实实在在的需求，因此其下行空间应该有限，”汇市研究公司Global-info董事Kaneo Ogino说。 但对即将进行的中美首脑会晤的担忧抑制美元的涨势。此外，在美国特朗普政府医改议案遭遇挫折后，市场愈发猜测特朗普在兑现其政策承诺方面将面临挑战，这也抑制美元走势。 “人们希望静观特朗普能否在基建和税改方面兑现承诺，”Ogino说。 美元兑日圆 下
路透新加坡4月5日 - 一些亚币周三小跌，此后美国与中国将举行领导人峰会，该峰会或将凸显中美两国贸易紧张关系。 韩元 跌0.3%，台币 和印度卢比 双双下跌约0.2%。 泰铢 以下挫0.4%领跌，从周一触及的20个月高位约34.285回落。 马来亚银行分析师在一篇研究报告中称，由于市场担心泰国央行可能推出进一步措施来遏制热钱流入，这使泰铢受到打压。 交易员表示，部分投资人认为，泰国央行可能采取更多行动来限制泰铢走强，因而已削减泰铢多仓。 其他多数亚币变动不大，市场静待美国总统特朗普和中国国家主席习近平周四起的会晤。 SMBC日兴证券驻东京的资深经济分析师Kota Hirayama称，若两位领导人会面气氛友好，可能暂使美国对中国实施某种形式贸易措施的风险降低，这对亚币是正面的。 Hirayama称，鉴于美中关系存在不确定性，并面临法国总统选举等其他风险，亚洲货币本月将可能维持坚挺。 “我认为，贸