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市场报道 | 2013年 5月 27日 星期一 16:26 BJT

《汇市简讯》市场倾向逢高出脱欧元/美元

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* 欧元/美元稳守在周五区间内，重要阻力位在1.3000附近

* 在1.3000上下的卖兴不弱

* 中东及亚洲投资人的买需料在跌向1.28水准时浮现，支撑位在1.28水准低档(完)

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