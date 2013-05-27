《汇市简讯》市场倾向逢高出脱欧元/美元

《全球汇市》在中美首脑会议前，朝鲜疑虑令美元承压

* 日本进口商买需抑制美元跌势 * 中美两国首脑将讨论朝鲜问题 * 美国经济和特朗普政策仍是焦点 * 欧元整理跌幅，此前触及三周低位 路透东京4月5日 - 美元兑日圆周三回吐稍早涨幅，在朝鲜(北韩)发射一枚弹道导弹后依然承压。 朝鲜在中美两国领导人召开峰会前一天发射了导弹。美国总统特朗普与中国国家主席习近平将就经济和安全等议题举行会晤，内容包括劝说朝鲜遏制其武器开发。 尽管每当地缘政治紧张或市场厌恶风险时，被视为避险货币的日圆通常会上涨，但日本进口商逢“薪酬结算日”，对美元构成一定提振。 “美元今日因日本薪酬结算日有实实在在的需求，因此其下行空间应该有限，”汇市研究公司Global-info董事Kaneo Ogino说。 但对即将进行的中美首脑会晤的担忧抑制美元的涨势。此外，在美国特朗普政府医改议案遭遇挫折后，市场愈发猜测特朗普在兑现其政策承诺方面将面临挑战，这也抑制美元走势。 “人们希望静观特朗普能否在基建和税改方面兑现承诺，”Ogino说。 美元兑日圆 下