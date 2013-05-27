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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 16:41 BJT

全球金市：金价上扬，因股市下跌及实货需求高涨

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

现货金 1393.56 8.01 +0.58 -16.78

现货银 22.65 0.27 +1.21 -25.20

现货铂金 1459.49 9.49 +0.65 -4.92

现货钯金 729.22 4.72 +0.65 5.38

COMEX期金 1392.50 5.90 +0.43 -16.91 14812

汇率

欧元/美元 1.2942

美元/日圆 101.00

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 于春红; 审校 张若琪)

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