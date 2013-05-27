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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 18:03 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘大涨继续刷新纪录，午盘结汇意外陡增引关注

* 人民币收盘大涨，刷新纪录高点
    * 中间价续创新高
    * 购汇盘增多趋势明显，午盘结汇陡增引发关注
    * 关注明日盘中交易状况

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京5月27日 - 人民币兑美元即期 周一午盘结汇盘陡增，促人民币大幅
收涨0.17%至6.1211元，盘中及收盘均再次刷新纪录高点。受美元指数小幅下滑影响，中间
价续创新高带动。交易员称，午盘结汇陡增颇出乎意料，要继续关注明日盘间交易情况。
    
    交易员称，中间价大幅上升了56个点，是中间价升值过程中的正常步骤，因为隔夜美元
对日圆下跌比较多，欧元又小幅反弹，中间价于是趁势升值。
 
    交易员并指出，目前即期市场人民币已经相对均衡，但这种均衡还比较脆弱，一旦有风
吹草动就会令市场价格波动加剧。今日午盘的结汇盘或是源于人民币中间价可能上涨的预期
影响，令多数交易员做空美元，引发盘中人民币明显上扬，而由于美国市场休市，人民币即
期市场整体交易不是很活跃，令市场波动愈加动荡。
    
    “盘中没什么特别的因素啊，我们也奇怪(午盘人民币如此走强)...从市场来说，应该
相对均衡了，后市分歧比较大，市场比较脆弱，但厚度不大，要关注明天的交易情况。”北
京一国有银行交易员称。
    
    上述交易员称，从盘面看，6.13的位置上市场还是存在一些阻力因素，从今天的情况看
，人民币下一个阻力位可能在6.10了。
    
    
    **人民币升值的内部力量正在减弱**
    
     数位交易员透露，市场预期应该没有明显的改变，但最近购汇力量持续增加，人民币
即期成交价格距离中间价价差缩窄，显示市场预期的分歧正在扩大，市场预期人民币贬值的
力量正在集聚。
    
     中国国家主席习近平下个月将访美，与美国奥巴马总统举行会晤，亦令人民币中间价
面临升值压力；但打击虚假贸易的政策持续发酵，且购汇力量持续集聚，显示人民币升值的
内部力量正在减弱。
    
    有交易员指出，不排除部分银行因考虑20号文对外币贷/存比的监管要求，而提前在本
月末开始平衡其头寸。
    
    “现在购汇盘是不断增加，上周五尾盘市场购汇盘已经超过结汇盘，...目前看，市场
相对而言比较均衡，人民币升值的内部力量正在减弱。”上海一股份制行交易员称。
    
     交易员并称，今日美国和英国市场因假日休市，人民币市场亦会相对安静，结购汇盘
子的量都会相对少一些，但总体而言，市场未来趋势分歧扩大，很多市场人士觉得人民币升
值的势头可能快到头了，“说不定什么时候就掉头，虽然目前还没有这样的迹象。”
    
    此外，上述股份制行交易员称，对人民币未来预期分歧扩大，双边波动预期的形成或给
人民币扩大波幅等汇率改革措施提供较好推出时机，不过，限制虚假贸易的政策持续发酵亦
不排除市场出现恐慌性的美元买盘，或给市场造成短期冲击。
    
    而中国宏观基本面数据较弱亦难以给人民币升值提供强硬支撑。中国国家统计局周一公
布，1-4月全国规模以上工业企业实现利润16,106.9亿元人民币，同比增长11.4%，增速较1-
3月略有回落。    
        
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PB
 OC>，以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                  
 在岸市场人民币兑美元               今日          上日      升贬
       即期成交价格                6.1211        6.1316    0.17%
             中间价                6.1811        6.1867    0.09%
                                                              
     日内相对于中间价最大波幅  0.97% (上限±1%    日高      日低
                                      )                   
           日内波动幅度(pips)        106         6.1210    6.1316
       2013年来即期升贬值幅度       1.78%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY       1,130                     
                     1Y=CFXS>                             
                                                              
 离岸人民币市场,北京时间17:36       今日          上日        
        1年期NDF                  6.2170/00      6.2260       
                CNH即期           6.1165/85      6.1218       
        
    东京汇市美元兑日圆周一在亚洲市场失守，延续上周四跌势，因日本股市再度大跌，提
振投资者对公债的兴致。美元兑日圆上周四大跌，令上周录得一年来最大单周跌幅。[FRX/C
N]
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯/林高丽)

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