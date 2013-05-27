更新版 1-中国汇市：人民币收盘大涨继续刷新纪录，午盘结汇意外陡增引关注

* 人民币收盘大涨，刷新纪录高点 * 中间价续创新高 * 购汇盘增多趋势明显，午盘结汇陡增引发关注 * 关注明日盘中交易状况 (新增评论和收盘报价) 路透北京5月27日 - 人民币兑美元即期 周一午盘结汇盘陡增，促人民币大幅 收涨0.17%至6.1211元，盘中及收盘均再次刷新纪录高点。受美元指数小幅下滑影响，中间 价续创新高带动。交易员称，午盘结汇陡增颇出乎意料，要继续关注明日盘间交易情况。 交易员称，中间价大幅上升了56个点，是中间价升值过程中的正常步骤，因为隔夜美元 对日圆下跌比较多，欧元又小幅反弹，中间价于是趁势升值。 交易员并指出，目前即期市场人民币已经相对均衡，但这种均衡还比较脆弱，一旦有风 吹草动就会令市场价格波动加剧。今日午盘的结汇盘或是源于人民币中间价可能上涨的预期 影响，令多数交易员做空美元，引发盘中人民币明显上扬，而由于美国市场休市，人民币即 期市场整体交易不是很活跃，令市场波动愈加动荡。 “盘中没什么特别的因素啊，我们也奇怪(午盘人民币如此走强)...从市场来说，应该 相对均衡了，后市分歧比较大，市场比较脆弱，但厚度不大，要关注明天的交易情况。”北 京一国有银行交易员称。 上述交易员称，从盘面看，6.13的位置上市场还是存在一些阻力因素，从今天的情况看 ，人民币下一个阻力位可能在6.10了。 **人民币升值的内部力量正在减弱** 数位交易员透露，市场预期应该没有明显的改变，但最近购汇力量持续增加，人民币 即期成交价格距离中间价价差缩窄，显示市场预期的分歧正在扩大，市场预期人民币贬值的 力量正在集聚。 中国国家主席习近平下个月将访美，与美国奥巴马总统举行会晤，亦令人民币中间价 面临升值压力；但打击虚假贸易的政策持续发酵，且购汇力量持续集聚，显示人民币升值的 内部力量正在减弱。 有交易员指出，不排除部分银行因考虑20号文对外币贷/存比的监管要求，而提前在本 月末开始平衡其头寸。 “现在购汇盘是不断增加，上周五尾盘市场购汇盘已经超过结汇盘，...目前看，市场 相对而言比较均衡，人民币升值的内部力量正在减弱。”上海一股份制行交易员称。 交易员并称，今日美国和英国市场因假日休市，人民币市场亦会相对安静，结购汇盘 子的量都会相对少一些，但总体而言，市场未来趋势分歧扩大，很多市场人士觉得人民币升 值的势头可能快到头了，“说不定什么时候就掉头，虽然目前还没有这样的迹象。” 此外，上述股份制行交易员称，对人民币未来预期分歧扩大，双边波动预期的形成或给 人民币扩大波幅等汇率改革措施提供较好推出时机，不过，限制虚假贸易的政策持续发酵亦 不排除市场出现恐慌性的美元买盘，或给市场造成短期冲击。 而中国宏观基本面数据较弱亦难以给人民币升值提供强硬支撑。中国国家统计局周一公 布，1-4月全国规模以上工业企业实现利润16,106.9亿元人民币，同比增长11.4%，增速较1- 3月略有回落。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PB OC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1211 6.1316 0.17% 中间价 6.1811 6.1867 0.09% 日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 106 6.1210 6.1316 2013年来即期升贬值幅度 1.78% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 1,130 1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17:36 今日 上日 1年期NDF 6.2170/00 6.2260 CNH即期 6.1165/85 6.1218 东京汇市美元兑日圆周一在亚洲市场失守，延续上周四跌势，因日本股市再度大跌，提 振投资者对公债的兴致。美元兑日圆上周四大跌，令上周录得一年来最大单周跌幅。[FRX/C N] 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯/林高丽)