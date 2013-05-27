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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 16:57 BJT

路透基点：亿晶光电科技将获得21.8亿元人民币贷款为常州子公司融资

路透5月27日 - 根据公司公告，上海上市的太阳能电池组件制造商亿晶光电科技股份有限公司将获得21.8亿元人民币(3.56亿美元)银团贷款，为其江苏常州的全资子公司融资。

公司表示，本案包括一笔2015年3月20日到期、由资产支持的贷款，以及一笔作为营运资本的循环信贷，期限将由动用日期决定。

一本地银行业消息人士称，中国建设银行是本案的牵头行。

该贷款将由常州亿晶光电科技的全部有行和无形资产，以及亿晶董事长荀建华持有的股份担保。荀建华和金坛市水利资产经营有限公司也将提供担保。

基点联系上亿晶时，其拒绝披露更多细节。

该公司公布2012年净亏损6.88亿元人民币。今年第一季末总资产为47.5亿元人民币。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)

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