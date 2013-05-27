台湾汇市：台币兑美元量缩收升，出口商抛汇且周边货币走高

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 月底出口商抛汇需求仍在，但观望致成交清淡 * 韩元升值对台币形成助力 * 央行顺应市场趋势，但仍关注价位变化 * 明日料交投区落在29.800-29.920间 路透台北5月27日 - 台币兑美元 周一量缩收高5.9分，因出口商月底抛汇需求 及周边货币升值。汇银人士指出，由于上周出口商已出来不少，今日出口商月底抛汇卖压已 降低一些，导致成交量有所萎缩。不过韩元 及在岸人民币 表现强劲， 引领台币跟随。明日料主交投料在29.800-29.920间。 汇银人士表示，美国周一休市，国际美元交易较为清淡，间接影响了亚洲市场的美元兑 当地币别的交易量，台币兑美元今日除出口商减少外，其他交易商也不多，全天交投较为清 淡，盘中报价也较宽，令台币午后趋升速度加快。不过交易员指出，由于当前价位仍在台湾 央行可容许范围，因此盘中央行买入美元的力道不大。 〞今天主要跟着韩元及人民币升，央行不会逆势而为。〞一位外地银行交易员称。 今日台币今日收升约0.2%，落后于韩元升0.4%，不过与在岸人民币收高0.17%相当。不 计央行开盘及尾盘作价，台币盘中实质成交区间集中在29.850-29.920。 市场人士并指出，由于交易量萎缩，央行阻升台币不需多费力气，仍以尾盘干预为主， 并持续执行大额申报及单日减持美元多仓上限管控等，且在较小的元太外汇经纪公司本月来 也持续作价拉贬台币，相信当前行政措施已足够因应市场变化，明日将观察29.800附近是否 有效成为台币走升的阻力区。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日一个月的美元/台币转为微幅折价，六 个月期折价则明显扩大，显示海外看升台币气氛趋浓。本地台币现货收盘后，指标台币/美 元一个月期 报价来到29.850/865左右，较上日的29.890/910附近走升。 台湾股市 周一收升0.86%报8,280.10点，但外资及陆资在台股仍小幅卖超14.44 亿台币，为连续第三日卖超，累计卖超金额达138.3亿。 新兴亚币周一大多数微幅上涨，近期兑美元颓势暂时告歇，韩元受出口商需求提振而上 涨。机构投资人及银行间交易商的买盘，帮助提振坡元脱离上周四触及的10个月低位。马币 (林吉特)和泰铢也攀高。 本周主要数据与国际事件包括周二法国央行总裁记者会及德法两国财长讲话；周四美国 公布上周初请失业金人数、4月成屋销售及第一季实质国内生产总值(GDP)修正值；周五美国 克利夫兰联邦储备银行总裁在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主办的金融稳定分析会议上 发表讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.971 30.030 29.842-30.035 30.035 5.77 7.88 元太外汇经纪公司 29.868 29.909 29.848-30.000 30.000 2.19 3.91 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/0.000 0.010/0.025 美元/台币六个月期 -0.105/-0.070 -0.075/-0.040 (完)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。