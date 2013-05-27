台湾汇市：台币兑美元量缩收升，出口商抛汇且周边货币走高

* 月底出口商抛汇需求仍在，但观望致成交清淡 * 韩元升值对台币形成助力 * 央行顺应市场趋势，但仍关注价位变化 * 明日料交投区落在29.800-29.920间 路透台北5月27日 - 台币兑美元 周一量缩收高5.9分，因出口商月底抛汇需求 及周边货币升值。汇银人士指出，由于上周出口商已出来不少，今日出口商月底抛汇卖压已 降低一些，导致成交量有所萎缩。不过韩元 及在岸人民币 表现强劲， 引领台币跟随。明日料主交投料在29.800-29.920间。 汇银人士表示，美国周一休市，国际美元交易较为清淡，间接影响了亚洲市场的美元兑 当地币别的交易量，台币兑美元今日除出口商减少外，其他交易商也不多，全天交投较为清 淡，盘中报价也较宽，令台币午后趋升速度加快。不过交易员指出，由于当前价位仍在台湾 央行可容许范围，因此盘中央行买入美元的力道不大。 〞今天主要跟着韩元及人民币升，央行不会逆势而为。〞一位外地银行交易员称。 今日台币今日收升约0.2%，落后于韩元升0.4%，不过与在岸人民币收高0.17%相当。不 计央行开盘及尾盘作价，台币盘中实质成交区间集中在29.850-29.920。 市场人士并指出，由于交易量萎缩，央行阻升台币不需多费力气，仍以尾盘干预为主， 并持续执行大额申报及单日减持美元多仓上限管控等，且在较小的元太外汇经纪公司本月来 也持续作价拉贬台币，相信当前行政措施已足够因应市场变化，明日将观察29.800附近是否 有效成为台币走升的阻力区。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日一个月的美元/台币转为微幅折价，六 个月期折价则明显扩大，显示海外看升台币气氛趋浓。本地台币现货收盘后，指标台币/美 元一个月期 报价来到29.850/865左右，较上日的29.890/910附近走升。 台湾股市 周一收升0.86%报8,280.10点，但外资及陆资在台股仍小幅卖超14.44 亿台币，为连续第三日卖超，累计卖超金额达138.3亿。 新兴亚币周一大多数微幅上涨，近期兑美元颓势暂时告歇，韩元受出口商需求提振而上 涨。机构投资人及银行间交易商的买盘，帮助提振坡元脱离上周四触及的10个月低位。马币 (林吉特)和泰铢也攀高。 本周主要数据与国际事件包括周二法国央行总裁记者会及德法两国财长讲话；周四美国 公布上周初请失业金人数、4月成屋销售及第一季实质国内生产总值(GDP)修正值；周五美国 克利夫兰联邦储备银行总裁在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主办的金融稳定分析会议上 发表讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.971 30.030 29.842-30.035 30.035 5.77 7.88 元太外汇经纪公司 29.868 29.909 29.848-30.000 30.000 2.19 3.91 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/0.000 0.010/0.025 美元/台币六个月期 -0.105/-0.070 -0.075/-0.040 (完)