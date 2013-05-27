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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 17:57 BJT

更新版 1-中国货币市场：主要回购利率高位震荡，资金供需平衡但机构预期偏谨慎

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海5月27日 - 中国银行间市场周一隔夜及七天质押式回购利率 走势分化，其中隔夜略涨而七天小跌，14天品种则大跌近40个基点(bp)。交易员表示，今日资金基本供需平衡，但因缴税因素仍在持续发酵以及本周已临近月末，隔夜及七天品种利率维持在相对高位。

他们并指出，目前资金不算紧张，但主要回购品种利率居高不下，亦反应出月末时点来临，缴税因素尚未过去，机构对短期资金走向持相对谨慎态度。

“今天资金比较平衡，旗鼓相当吧，”上海一商业银行交易员称。

北京一大型商业银行交易员则指出，目前流动性比较充裕，但因月末就要来临，缴税影响还在，按以往经验来看，不排除后续回购利率仍有上涨可能。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,106.83亿元人民币，较上日的5,410.04亿元增逾一成；其中隔夜品种成交5,195.39亿元，亦高于上日的4,556.66亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购 其中:隔夜 3.5567 3.5179 +4.88 5,195.39 七天 4.0926 4.1590 -6.64 703.55 14天 3.8944 4.2558 -36.14 141.33 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.3150 4.2050 -189.00 1,990.17 七天 3.2850 4.0000 -71.50 292.77

14天 4.3000 4.2500 +5.00 46.53 回购定盘利率 其中:隔夜 3.6100 3.6000 +1.00 -- 七天 4.0900 4.1900 -10.00 -- 14天 4.0000 4.2500 -25.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.5600 3.5040 +5.60 -- 七天 4.0800 4.1510 -7.10 -- 三个月 3.8834 3.8838 -0.04 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 丁淑琴/吴芳; 审校 杨淑祯)

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