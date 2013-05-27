更新版 1-中国货币市场：主要回购利率高位震荡，资金供需平衡但机构预期偏谨慎

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
(新增收盘报价及成交量等数据)
路透上海5月27日 - 中国银行间市场周一隔夜及七天质押式回购利率 走势分化，其中隔夜略涨而七天小跌，14天品种则大跌近40个基点(bp)。交易员表示，今日资金基本供需平衡，但因缴税因素仍在持续发酵以及本周已临近月末，隔夜及七天品种利率维持在相对高位。
他们并指出，目前资金不算紧张，但主要回购品种利率居高不下，亦反应出月末时点来临，缴税因素尚未过去，机构对短期资金走向持相对谨慎态度。
“今天资金比较平衡，旗鼓相当吧，”上海一商业银行交易员称。
北京一大型商业银行交易员则指出，目前流动性比较充裕，但因月末就要来临，缴税影响还在，按以往经验来看，不排除后续回购利率仍有上涨可能。
根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。
今日银行间市场质押式回购总成交量为6,106.83亿元人民币，较上日的5,410.04亿元增逾一成；其中隔夜品种成交5,195.39亿元，亦高于上日的4,556.66亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购 其中:隔夜 3.5567 3.5179 +4.88 5,195.39 七天 4.0926 4.1590 -6.64 703.55 14天 3.8944 4.2558 -36.14 141.33 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.3150 4.2050 -189.00 1,990.17 七天 3.2850 4.0000 -71.50 292.77
14天 4.3000 4.2500 +5.00 46.53 回购定盘利率 其中:隔夜 3.6100 3.6000 +1.00 -- 七天 4.0900 4.1900 -10.00 -- 14天 4.0000 4.2500 -25.00 -- Shibor 其中:隔夜 3.5600 3.5040 +5.60 -- 七天 4.0800 4.1510 -7.10 -- 三个月 3.8834 3.8838 -0.04 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 丁淑琴/吴芳; 审校 杨淑祯)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。