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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 17:23 BJT

CNH市场动态：中间价高开抬离岸即期汇价创新高，市场交易清淡

路透香港5月27日 - 香港离岸人民币即期 周一盘中创出新高记录，因受中国银行间汇市中间价 较上一交易日大涨56个点子推动。市场人士指出，中间价走高支撑了作多人民币意愿，离岸人民币在清淡交易中突破6.12关口。

“还是被CNY的中间价引导着在走，目前人民币是历史新高，升值预期还是比较强，但今天交易量比较薄，受美国假期影响，”一位中资大行香港分行交易员称，“今天美国和英国市场因假日休市，CNH市场相对安静，但预计近期CNH还是会跟中间价走势一致，继续小幅走高。”

本地时间下午4:06时，离岸人民币 报6.1170，较上日收市价6.1245走高，盘中报6.1165-6.1235，前者为盘中历史新高。今日人民币兑美元中间价 为6.1811元，上日中间价为6.1867元。

一大型外资行资深交易员说，“ 日本股市日经指数下跌，但市场并没有反应出这种风险情绪来，美元卖盘还是很强劲，市场比较单边，买盘比较少，人民币近期感觉还是会继续走高，可能与习主席6月出访有关。”

日本股市日经指数周一收挫3.2%至14,142.65点，受美联储今年将撤回刺激计划的担忧，及中国制造业数据表现疲弱等因素的影响，上周日经指数大跌，疲弱气氛延续到周一。

中国国家主席习近平下个月将访美，与美国奥巴马总统举行会晤，亦令人民币中间价面临升值压力；但打击虚假贸易的政策持续发酵，且购汇力量持续集聚，显示人民币升值的内部力量正在减弱。

中国宏观基本面数据较弱亦给人民币升值带来压力，中国国家统计局周一公布，1-4月全国规模以上工业企业实现利润16,106.9亿元人民币，同比增长11.4%，增速较1-3月略有回落。

法国安盛投资管理周五称，预期中国于第三季扩大人民币汇率波动区间的可能性较大，此举有助纾缓货币升值压力，料全年人民币兑美元升值幅度为3%。

在NDF市场 方面，本地时间下午17:04时，美元/人民币一年期品种 报6.2180/6.2200，上日报6.2260。(完)

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 黄凯)

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