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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 17:55 BJT

更新版 1-台湾货币市场：短率仍在低位，临近月底观望缴税紧缩因素

(更新拆款数据及存单发行金额)

* 短率仍稳于低位

* 资金仍多

* 观察月底缴税的紧缩因素

记者 高洁如

路透台北5月27日 - 台湾银行间短率周一稳于低位。银行间资金仍多，虽然临近月底的缴税旺季，紧缩效果并未显现，尤其是票券商月底的资金缺口不算大，交易人士估计月底资金情势应能平稳。

但也有票券商人士表示，虽然目前货币市场资金仍旧宽裕，月底资金调度应不致吃紧，不过资调人士对资金情势倒也不敢放松，仍然小心因应。

“今天都打一轮了，拆出很难，还要拜托人。”一位民营银行业调度人士说。她也表示，目前为止尚未感受到缴税资金较紧的效果，估计以目前的资金宽裕态势，月底资金情势不致太过吃紧。

目前各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日/14日以及28日。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同于上日。今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.37-0.43%，上日在0.370-0.410%。

**短票在月底发行不大**

在短票市场方面，一大型票券商表示，虽然临近月底，但是发票量不大，月底的缺口并不特别令人担心。

此外，银行间调度人士也表示，由于银行资金甚多，将闲置资金投入货币市场，而货币市场资金又入市买短票。这使得短票的利率仍然处于低位。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；大致同上日。

台湾央行周一公布，今日共发行3,185亿台币存单，若相较存单到期金额3,198.5亿，存单发行余额减13.5亿。

本周余日央行存单到期情况为：周二1,273亿、周三57亿、周四2,619.25亿及周五2,423.2亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为23亿台币，超额准备为1,742亿台币，加计前期1%的超额准备为2,573亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率则是持稳低位，证券资金调度人士指出，月底缴税高峰在即，部分企业及个人客户有小走钱，不过目前税款缴库资金还在银行体系，致银行间资金水位高涨，料短线RP利率可望持稳既有低位区间。

市场人士认为，现阶段缴税资金紧缩因子暂不明显，然月底投信例行性赎回压力仍在，投信端仍持续出现走钱情况，所幸银行间资金情势宽裕，因此无碍资金调度，预估周四、周五资金情势将最为紧俏，月底前RP利率主交投可能向区间低位靠拢，但要续创新低应该还不致于。

“月底先过完再说，不会先调整利率!”一大型票券商资金调度人士说。

上述票券商资金调度人士表示，目前月底资金情势仍偏向宽松，仅有企业端客户因应税款而出现小走钱，由于6月7日为首批银行端税款缴库的扣款日，仍要多观察5月底及6月初税款缴库资金情势变化，近期RP利率将先持稳既有低位。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，同于上日；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，与上日同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间下调至0.55-0.61%，上日在0.57-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持于0.60-0.67%，与上日相同。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 林高丽)

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