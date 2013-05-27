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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 17:21 BJT

中港股市：恒生指数收涨结束连日跌势，但中国经济成长疑虑罩顶

中国4月规模以上工业企业利润增长加快，但政府指出这主要因为基期低的缘故，暗示经济仍面临国内外需求低迷的冲击。

“投资者应该避免抄底，特别是那些政策相关个股，”券商京华山一的研究部门主管Castor Pang表示。

“除非我们看到一些特别好的数据，否则市场近期将维持震荡，”他称。

中国将于6月1日公布5月官方制造业采购经理人指数(PMI)。

地产和工业板块全线走疲。中联重科股份 A股和H股双双停牌，该公司将回应媒体指称其销售造假的报导。

太阳能面板板块上涨，因德国总理梅克尔和中国国务院总理李克强周日呼吁，解决中欧解决在太阳能产品和无线设备方面的贸易争端。(完)

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