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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 17:23 BJT

台湾债市：102/2期借券成交70.96亿台币，加权平均利率0.3380%

路透台北5月27日 - 台湾柜台买卖中心公布，周一等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：

      期别       成交值    最高利率    最低利率  加权平均利率  可交易余额    上日余额
      102/2       70.96      0.4300      0.2500        0.3380       339.5       336.5
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)

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