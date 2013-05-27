版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 17:29 BJT

路透基点：已有五家银行参与兴业太阳能5,500万美元贷款案--RLPC

路透香港5月27日 - 汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导，目前为止，已有五家银行承诺参与中国兴业太阳能技术控股有限公司的5,500万美元三年期定期贷款案，使得此案已超额认贷至约7,000万美元。

消息人士称，另外还有三家银行正在申请参贷的内部信贷许可。此案料将在本周末前结案并完成额度分配，之后料在6月签约。

一如先前报导，这笔贷款由苏格兰皇家银行(RBS)独家担任牵头行兼簿记行。是次贷款将分期偿还，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码425个基点。

银行业者获邀以三个档次加入，核贷2,000万美元及以上者可取得458个基点的综合收益及75个基点的先付费用，并取得牵头行头衔；核贷1,500-1,900万美元者可取得447个基点的综合收益及50个基点的先付费用，并取得牵头行头衔；核贷1,000-1,400万美元以上者可取得438个基点的综合收益及30个基点的先付费用，并取得主办行头衔。

上个月，有16家银行参加了中国兴业太阳能技术控股有限公司的实地参访。

这笔贷款是一笔更大规模融资的一部分，这笔融资另外还包括一项A贷款，以及一笔2,500万美元的五年期B贷款。只有这笔5,500万美元的贷款在进行联贷。

是次贷款是兴业太阳能首次进入联贷市场。

兴业太阳能在香港上市，专注于包括幕墙与太阳能工程在内的可再生能源体系。(完) (编译 许娜; 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐