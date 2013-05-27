路透基点：已有五家银行参与兴业太阳能5,500万美元贷款案--RLPC

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透香港5月27日 - 汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导，目前为止，已有五家银行承诺参与中国兴业太阳能技术控股有限公司的5,500万美元三年期定期贷款案，使得此案已超额认贷至约7,000万美元。
消息人士称，另外还有三家银行正在申请参贷的内部信贷许可。此案料将在本周末前结案并完成额度分配，之后料在6月签约。
一如先前报导，这笔贷款由苏格兰皇家银行(RBS)独家担任牵头行兼簿记行。是次贷款将分期偿还，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码425个基点。
银行业者获邀以三个档次加入，核贷2,000万美元及以上者可取得458个基点的综合收益及75个基点的先付费用，并取得牵头行头衔；核贷1,500-1,900万美元者可取得447个基点的综合收益及50个基点的先付费用，并取得牵头行头衔；核贷1,000-1,400万美元以上者可取得438个基点的综合收益及30个基点的先付费用，并取得主办行头衔。
上个月，有16家银行参加了中国兴业太阳能技术控股有限公司的实地参访。
这笔贷款是一笔更大规模融资的一部分，这笔融资另外还包括一项A贷款，以及一笔2,500万美元的五年期B贷款。只有这笔5,500万美元的贷款在进行联贷。
是次贷款是兴业太阳能首次进入联贷市场。
兴业太阳能在香港上市，专注于包括幕墙与太阳能工程在内的可再生能源体系。(完) (编译 许娜; 审校 于春红)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。