更新版 1-企业并购：复星联手AXA拟要约收购Club Med，并套现部分分众传媒股票

* 联手AXA Private Equity等要约收购Club Med

* 每股出价17欧元，较前一个月加权平均价溢价28%

* Club Med股价大涨三成,已超要约价

* 复星在分众传媒私有化中套现2.11亿美元，以逾8亿元出让医药资产 (新增公司评论、更多细节和背景)

路透上海/巴黎5月27日 - 中国最大综合性民营企业--复星国际 近期打出一系列组合拳实现资产腾挪。其在同济堂药业和分众传媒两项投资上套现了逾3亿美元资金，同时还联手AXA Private Equity 对共同参股的法国Club Mediterranee 发起要约收购。

双方周一发布声明称，计划联合地中海俱乐部的管理层发起要约收购，出价将会是每股17欧元，相当于较之前一个月的成交量加权平均股价溢价28%。而出价前Club Med的市值为4.41亿欧元(5.7亿美元)，此次出价意味着公司估值增至5.41亿欧元。

消息公布后，Club Med的股价跳涨23%至17.03欧元。不过双方声明亦表示，若包括要约收购方现有股份在内，最终要约方获得的股权不能超过50%，那么这次要约收购即告失败。

AXA Private Equity目前持有Club Med公司9.4%股份；而复星拥有9.96%。

声明指出，AXA Private Equity及复星决定联合管理层开展此次要约收购，是为了帮助地中海俱乐部稳定股东结构，以便不受短期限制，加速在新兴国家的发展战略，并且稳固成熟市场的市场份额，通过在这些市场开设新的度假村并加强商业活动的内部增长而实现公司发展。

Club Med是全球最大的度假连锁集团之一，在五大洲30个国家拥有81座度假村，主要集中在欧洲地区，近几年其在中国黑龙江亚布力和广西桂林修建了两座度假村。不过本世纪初以来，因激烈的市场竞争及不成功的市场拓展，公司发展缓慢，而近期的欧债危机更是让欧洲当地的旅游业颇受打击。

**套现**

就在上个周末，复星国际接连公布另两项并购交易。其旗下子公司复星医药 上周六宣布，其与盈天医药 达成协议，后者以等值以8.47亿人民币的港元收购复星医药所持同济堂药业的股份，复星的投资回报接近4倍。

复星医药2009年起收购当时在美上市的同济堂药业股份，最终以2,809万美元购得后者32.1%股份，后者在2011年退市。

复星国际周日晚间又发布公告称，其参股的分众传媒私有化完成并自美国退市的过程中，复星将套现约2.11亿美元现金。同时复星将持有的其余分众传媒股份换取新控股公司Giovanna集团控股公司17.41%股份，若按私有化价格计算，这部分股权价值约4亿美元。

自2008年11月至2009年3月期间，复星在分众传媒股价被低估时，先后投资3.05亿美元收购其股票。随后2010和2011两年中，复星先后两次减持分众传媒股份，已收回投资约4亿美元。

成立20年的复星以医药产业起家，并透过并购拓展至地产、钢铁、矿产、零售等多个产业，之后加大力度发展投资管理及金融保险业务。目前复星旗下拥有多家上市公司，例如复星医药、国药控股 、南钢股份 、豫园商城 等。