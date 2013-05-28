《交易视点》投资者可加大中高等级点心债配置力度--中信证券

路透北京5月28日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，不论是债券收益率还是高、低等级债券利差可能在二季度已经触及年度低点，三季度债券收益率或高低等级债利差中枢料将上移。

因此，建议逐步加大中高等级债券配置比例，重点关注信用评级BB-级或以上（或中信内部评级D3级及以上）信用债的配置价值。

**2013年房地产点心债发行激增**

上周，又有两家房地产开发商发行点心债。其中，花样年控股发行3年期点心债，规模人民币10亿元、主体评级B1/BB-（Moody’s/S&P）、票息7.875%；

宝龙地产发行3年期点心债、规模8亿元、票息9.5%、主体评级B3（正面）/B（稳定）（Moody’s/S&P）。

离岸人民币债市的深度和广度正在不断提升，同时融资成本又接近或低于美元债市场，因此，今年以来越来越多的房地产开发商涌入市场融资。

截至5月份，已经有11家房企发行点心债，总融资规模175亿元，远超去年全年房企点心债75亿的发行规模。

**近期低等级债券表现欠佳**

美联储拟缩减购债规模、国内经济增长疲弱、低等级债券供给偏高都对市场造成冲击。过去两周，中信离岸人民币债券指数值平均收益率上行3bp至3.96%。

分项看，高等级债券表现要优于低等级债券。过去两周高等级债券指数的平均收益率维持在3.23%不变，但低等级债券指数的平均收益率上升明显，两周上行6bp至4.91%，我们追踪的高、低等级债券利差扩大至168bp。

**市场研判和投资策略**

如果将研判区间拉长至三季度，那么我们的观点会较二季度谨慎。我们认为，不论是债券收益率还是高、低等级债券利差可能在二季度已经触及年度低点。三季度，债券收益率或高低等级债利差中枢料将上移。

因此，我们建议逐步加大中高等级债券配置比例，重点关注信用评级BB-级或以上（或中信内部评级D3级及以上）信用债的配置价值。

**绿城中国信用分析**

该公司是国内大型房地产开发商之一，土地储备雄厚，物业分布广泛，在国内市场具有较为明显的竞争优势。

在2012年引入九龙仓和融创以后，绿城中国的经营策略从以往的激进扩张转变为稳健经营，资产负债表也有明显改善。需要关注的因素有：国内房地产调控政策对房地产行业的负面影响、产品单一、盈利能力和短期偿债能力偏弱的问题。

综合考虑，绿城中国的中信内部评级为D2，相当于国内外部评级的AA级别。(完)