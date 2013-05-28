《交易视点》中国转债市场涨跌空间不大，震荡行情为主--中信证券

路透北京5月28日 - 中国中信证券最新发布的2013年信用产品投资策略报告认为，考虑到低估值蓝筹股短期可能呈现震荡行情，而转债估值继续承压，预计转债短期内向上和向下的空间都不大，将以震荡行情为主。

**转债指数下跌-0.7%，估值小幅下降**

A股连续第四周反弹，上证指数涨幅0.3%，创业板指涨幅4.9%，TMT、军工等行业涨幅居前，中小盘股票强势依旧。

转债指数下跌-0.7%，走势弱于正股0.4个百分点，成交量较前周提高30%，偏股型转债估值小幅下降。

**低估值蓝筹股短期可能震荡**

汇丰PMI重回收缩区间， A股“成长-价值”的风格转换仍未出现，低估值蓝筹股短期可能呈现震荡行情。

（1）经济增长方面，5月份汇丰PMI初值49.6%，较4月份回落0.8个百分点，这是去年11月以来汇丰PMI首次回落至50%以下，分项指标显示内需回落比较明显。

（2）资金方面，上周银行间1天/7天加权利率为3.6%/4.0%，较前周大幅上行80-100bp，票据利率也小幅提升。本周是5月最后一周，预计资金面也将偏紧。

（3）风险偏好方面，市场风格由高估值成长股向低估值蓝筹的转换仍未出现， 5月至今创业板涨幅21%，历史TTM市盈率达到50倍。

经济偏弱、IPO推迟预期和业绩真空期可能是成长股持续上涨的主要原因，但上周三部分公司发布风险提示后，创业板指数重挫-3%，也为投资者敲响了警钟。

我们预计，投资者不会笼统地接受成长股50倍的估值，只有少数真正具有成长性的公司才能享有高估值溢价，中小盘股票整体的回调只是时间问题，半年报披露和IPO重启可能是触发时点。

相比之下，低估值蓝筹股虽然基本面未见改善，但相对成长股的估值优势进一步显现，短期内可能呈现震荡行情，后续上涨将依赖于政策面的利好、股市流动性预期的改善和风格转换的出现。

**偏股型转债的估值下降压力仍然存在**

4月和5月前三周，偏股型转债估值持续扩大，工行、石化、南山等转债相比3月末分别扩大3、5和6个百分点，上周转债市场估值小幅回落，属于正常的估值回归。

当前，偏股型转债的估值整体仍相对较高，石化、南山转债估值位于2012年四季度以来的最高位，鉴于当前股市预期并不算乐观，与1月份存在经济强复苏预期时更难以相比，因此估值下降压力将继续存在。

**转债投资策略**

考虑到低估值蓝筹股短期可能呈现震荡行情，而转债估值继续承压，预计转债短期内向上和向下的空间都不大，将以震荡行情为主。

对于仓位较重的投资者，仍然建议逢高逐步减持工行、石化等大盘转债和国电转债；