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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 07:29 BJT

重温稿-《中国新债预测》资金供需逐归平衡下，国开行福娃债增发结果料基本接近二级

* 招标品种: 国开行第18-22期固息债第三次增发
    * 期限及金额:3/5/10年不超过60亿元；1/7年分别不超过50亿元和70亿元
    * 招标时间: 周二(28日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10
    * 受访人数: 9位(银行、券商）
    * 预测区间: 3.15%-3.30%；3.65%-3.72%；3.83%-3.91%；3.95%-4.03%；4.04%-4.15%
    * 预测均值: 3.22%；3.68%；3.87%；3.99%；4.09%

    路透北京5月27日 - 中国国家开发银行 周二将第三次增发今年18-22期固息金
融债(市场俗称“福娃债”)，路透调查显示，当前市场资金供需已经逐渐回归平衡，且此次
新债招标缴款日特意避开月末时点，结合国内经济增长动力薄弱的大背景，机构预计明日新
债需求整体稳定，中标收益率或基本接近二级水平。
    
    不过值得一提的是，相对中长期限而言，受访机构对一年期品种的中标收益率预期存在
分歧，致预测区间较宽。交易员提到，虽然目前流动性续显起色，不过缴税等扰动因素尚未
渡过，若明日市场情绪突变，不排除可能将推短债招标结果偏离市场预期。
        
    “明天续发的这五期新债缴款日特意调到了3号(下周一)，应该已经躲过了缴税因素，
所以估计不会太受到资金面的影响。”北京一券商分析师称。
    
    上海一银行交易员亦认为，上周后半期的债券发行情况基本稳定下来了，结合基本面弱
势依旧，预计明天发行结果将基本符合二级。
    
    不过他并提到，虽然今日资金情况紧势趋缓，但是明日公开市场操作力度还有待观察，
财政缴税也尚未结束，若场内情绪发生变化，势必将影响招标结果。
    
    国家开发银行 上周二招标增发的四期定存基准浮息债(市场称为“F4”)，受
资金面紧张影响，除七年品种外，中标利差均高于此前预期，其中五年期品种以高于二级市
场30个基点(bp)的超高定位尤为引人关注。 
        
    上述券商分析师并指出，对比而言，预期明日五年和七年期需求或较好，“10年虽然也
有需求，但是考虑最近收益率跌了一些，相对的配置价值没那么高，所以参与意愿可能弱于
五、七年品种。”   
    
    中国银行间市场周一隔夜及七天质押式回购利率 走势分化，其中隔夜略
涨而七天小跌，14天品种则大跌近40个bp。交易员表示，今日资金基本供需平衡，但因缴税
因素仍在持续发酵以及本周已临近月末，隔夜及七天品种利率维持在相对高位。 
    
    中国人民银行周一公告称，周二将在公开市场继续采用价格招标方式发行70亿元人民币
三个月期央票。 据路透数据显示，本周将有300亿元人民币正回购到期，无央票
到期。 
    
    银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种
最新收益率分别为3.3005%、3.7199%、3.9118%、4.0408%和4.1120%。
    
    本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五及七
年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
    
    国开行于4月9日首次发行的今年第18-22期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，4月23日和
5月14日进行了两次增发。首发及各次增发的具体中标情况如下：
    
                           一年      三年    五年      七年     10年 
   票面利率                3.15%    3.6790%  3.89%    4.0662%  4.15% 
   首次增发加权中标收益率  3.5014%  3.8115%  3.9864%  4.1237%  4.2095% 
   二次增发加权中标收益率  3.1542%  3.6789%  3.8642%  3.9823%  4.0889%
    
    上述增发债的具体条款如下：

                     第18-22期债第三次增发
    ---------------------------------------------------
    发行总量         3/5/10年不超过60亿元 
                    1/7年分别不超过50亿元和70亿元 
    期限/计息方式    一、三、五、七、10年/固息  
    招标时间         5月28日
                     1/3/5年：9:30-10:30
                     7/10年：9:30-11:10 
    招标方式         1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
                     3/7年：多种价格(美国式)招标方式
    缴款日/起息日    6月3日/4月11日
    分销期           5月29日-6月3日      
    上市日           一年：6月5日；
                    三年、五年、七年和10年：6月7日
    基本承销额       不设立
    付息频率         按年 
    发行人增发权利   保留
    ---------------------------------------------------
       
    国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。如遇市场情况发生重大变
化，保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。
   
    2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单
个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完) 

 (发稿 康熙泽；审校 黄凯)

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