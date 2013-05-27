路透基点：Must Win的1.2亿美元等值双币贷款案启动--RLPC

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透香港5月27日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导，兆丰国际商业银行已启动Must Win International Co Ltd和东莞百事威房地产有限公司的1.2亿美元等值双币境外再融资案。
借款公司的高管和Yolland Holdings Ltd将为这笔五年期定期贷款案提供担保。是次贷款分为：A部分1亿美元银团贷款，以及B部分由兆丰国际商业银行独家提供的2,000万美元等值人民币贷款。
A部分贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点，B部分贷款利率较中国银行香港分行三个月期离岸人民币香港银行同业拆息(Hibor)加码275个基点。
银行业者获邀以三个档次加入：承贷2,400万美元或以上者获得80个基点的前端费用及牵头行和簿记行头衔；承贷1,800-2,300万美元者获得65个基点的前端费用及经理行头衔；承贷1,000-1,700万美元者获得50个基点的参贷费。
此定期贷款可选择延期两年，并提供30个基点的延期费用。贷款拥有一年半的宽限期，将分八次非等额偿还，每半年偿还一次。前七次偿还比例为分别为5%，最后一次为65%。
是次贷款提供25个基点的承诺费。
贷款规模可以上下浮动15%。
回复截止日期为7月5日。
上周四，已在台北举行路演。
2011年12月，Must Win与台湾四家银行签署8,800万美元三年期定期贷款，贷款利率料较LIBOR加码600个基点。
借款人涉足中国内地房地产投资。(完) (编译 许娜; 审校 于春红)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。