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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 18:19 BJT

路透基点：Must Win的1.2亿美元等值双币贷款案启动--RLPC

路透香港5月27日 - 汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导，兆丰国际商业银行已启动Must Win International Co Ltd和东莞百事威房地产有限公司的1.2亿美元等值双币境外再融资案。

借款公司的高管和Yolland Holdings Ltd将为这笔五年期定期贷款案提供担保。是次贷款分为：A部分1亿美元银团贷款，以及B部分由兆丰国际商业银行独家提供的2,000万美元等值人民币贷款。

A部分贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点，B部分贷款利率较中国银行香港分行三个月期离岸人民币香港银行同业拆息(Hibor)加码275个基点。

银行业者获邀以三个档次加入：承贷2,400万美元或以上者获得80个基点的前端费用及牵头行和簿记行头衔；承贷1,800-2,300万美元者获得65个基点的前端费用及经理行头衔；承贷1,000-1,700万美元者获得50个基点的参贷费。

此定期贷款可选择延期两年，并提供30个基点的延期费用。贷款拥有一年半的宽限期，将分八次非等额偿还，每半年偿还一次。前七次偿还比例为分别为5%，最后一次为65%。

是次贷款提供25个基点的承诺费。

贷款规模可以上下浮动15%。

回复截止日期为7月5日。

上周四，已在台北举行路演。

2011年12月，Must Win与台湾四家银行签署8,800万美元三年期定期贷款，贷款利率料较LIBOR加码600个基点。

借款人涉足中国内地房地产投资。(完) (编译 许娜; 审校 于春红)

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