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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 18:36 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2947    1.2929     +0.14     -1.87    1.3194
 美元/日圆                     100.88    101.27     -0.39    +16.30     86.74
 欧元/日圆                     130.60    130.93     -0.25    +14.10    114.46
 美元/瑞郎                     0.9609    0.9615     -0.06     +4.96    0.9155
 英镑/美元                     1.5136    1.5125     +0.07     -6.86    1.6251
 美元/加元                     1.0326    1.0317     +0.09     +4.08    0.9921
 澳元/美元                     0.9653    0.9645     +0.08     -7.12    1.0393
 新西兰元/美                   0.8096    0.8090     +0.07     -2.26    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     97.370    97.670     -0.31     +8.03    90.130
 新西兰元/日                   81.660    81.930     -0.33    -42.01   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     152.68    153.17     -0.32     +8.42    140.82
 澳元/新西兰                   1.1920    1.1903     +0.14     -4.94    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 张明钧)

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