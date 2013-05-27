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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 18:29 BJT

标题新闻：马来西亚5月1-25日棕榈油出口较前月降2.1%至106.1万吨--SGS

注：SGS为Societe Generale de Surveillance的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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