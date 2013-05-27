马来西亚期市：棕榈油期货升至逾一个半月来最高位，投资者谨慎心态压制涨势

由于买家在伊斯兰教7月斋戒月之前重建库存，带动出口需求，加上产量减缓，可能使库存进一步下滑。

但美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减刺激措施的疑虑，令市场多头信心受抑制。

“毛棕榈油投资人认为库存有望继续下滑，”辉立期货一篇客户报告称。“在风险方面，美联储主席贝南克的谈话...已引发焦虑。”

辉立期货并表示，“如果市场信心因为这点而弱化，毛棕榈油价格将无法不受大宗商品集体跌势影响。”

指标8月棕榈油期货 上涨0.4%，收报每吨2,380马币(林吉特)，盘中曾触及2,389马币，为4月10日以来高点。

总成交量为偏淡的20,405口，均值为35,000口，多数交易商等待今日稍早船货调查机构Societe Generale de Surveillance公布的出口数据。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)