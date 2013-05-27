中国期市：聚丙烯期货已获准立项，合约上市申请工作进行中--大商所

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透北京5月27日 - 中国大连商品交易所称，聚丙烯（PP)期货已经完成了合约及规则设计，其合约在今年4月底获准立项，目前大商所正推动该合约的上市申请工作。
大商所周一提供的新闻稿指出，聚丙烯（PP）与大商所已上市的LLDPE、PVC同属于五大通用合成树脂，其上游承接原油、煤炭、丙烯等能源行业，下游涵盖工业塑编包装、家电、薄膜、服装纤维等轻工业和汽车、建筑等国民经济重要行业，是合成树脂中消费增速最快、用途最广的品种。
市场人士认为，上市聚丙烯期货将完整覆盖最主要的通用树脂产品系列，有利于健全现有的石化期货品种系列，形成品种聚集效应，完善企业套保产业链条，提高套保效率，并有助于增强国际定价权，这对中国相关树脂进口意义重大。
大商所自2005年开发LLDPE品种起，就将PP等品种一并纳入通用树脂系列品种进行研究。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。