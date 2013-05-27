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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 18:31 BJT

中国期市：聚丙烯期货已获准立项，合约上市申请工作进行中--大商所

路透北京5月27日 - 中国大连商品交易所称，聚丙烯（PP)期货已经完成了合约及规则设计，其合约在今年4月底获准立项，目前大商所正推动该合约的上市申请工作。

大商所周一提供的新闻稿指出，聚丙烯（PP）与大商所已上市的LLDPE、PVC同属于五大通用合成树脂，其上游承接原油、煤炭、丙烯等能源行业，下游涵盖工业塑编包装、家电、薄膜、服装纤维等轻工业和汽车、建筑等国民经济重要行业，是合成树脂中消费增速最快、用途最广的品种。

市场人士认为，上市聚丙烯期货将完整覆盖最主要的通用树脂产品系列，有利于健全现有的石化期货品种系列，形成品种聚集效应，完善企业套保产业链条，提高套保效率，并有助于增强国际定价权，这对中国相关树脂进口意义重大。

大商所自2005年开发LLDPE品种起，就将PP等品种一并纳入通用树脂系列品种进行研究。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)

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