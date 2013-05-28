《交易视点》中国股市情绪仍偏正面，转债策略持有为主--中金

路透北京5月28日 - 中国大型投行--中金公司发布中国信用策略周报认为，由于股市波动区间预计很窄，转债市场右侧追涨杀跌难有操作空间，然而股市情绪仍偏正面，建议持有为主。

6月资金面和转债供给给转债市场带来变数，如果股指继续上冲，建议投资者转 为关注波段操作信号，包括基金仓位、IPO 重启和保险转债获批文等。

**转债表现**

转债市场在过去两周有较好表现，平价指数涨幅1.2%，转债指数涨幅为1.45%。

转债估值受益于股市情绪的好转也有所抬升，不少转债表现甚至好于正股。其中，川投、海直、歌华转债表现相对较好。

**股市可能出现波段操作机会**

我们面临的宏观环境是：经济转型周期，金融套利繁荣而经济复苏无力，货币政策两难。近期“震荡市+结构市”的特征背后是经济疲软、IPO 和场内资金博弈的结果。

我们对后续经济增长动力仍持偏谨慎态度，但离政府“托底”期权还有些距离。股市资金面仍以场内博弈为主，但短期略偏正面，外汇占款仍处高位，信托、理财治理降低股市的机会成本。

但6月份流动性季节性冲击的时点有可能提前，IPO 重启仅是时间问题，美联储缩表是更大风险点。IPO 重启时间推迟，海外股市持续上涨，A 股突破半年线，加上创业板持续强势，提升了短期投资者的风险偏好。

但股指总体而言并没有脱离窄幅震荡的总体走势。如果股指继续上冲并接近一季度高点，鉴于经济增长仍不给力、流动性在季度末存在扰动因素、IPO 重启仅是一个时间 问题，股市可能出现波段操作机会。

**保险转债获得将为波段操作重要信号**

今年转债市场供求多数时间都处在紧平衡状态，供给只数很少，而需求力量持续增长。这是我们去年底提到今年转债市场“中配或超配”的一个主要理由。

保险转债能否在6 月份发行仍存在不确定性，该转债对市场的冲击要比民生转债大。基金管理办法新规如果不幸兑现，对市场也将有小幅冲击。保险转债如果获得批文，可能是投资者启动波段操作的一个重要信号。

实施上，上周中行、工行转债走势一度弱于正股，可能是上述负面因素的提前反应。大盘转债发行节奏是今年转债市场操作的重要指针。

**转债持有为主**

总结来看，由于股市波动区间预计很窄，转债市场行业分布一般，右侧追涨杀跌难有操作空间。

我们坚守震荡市“悲观中买入，乐观中卖出”策略，暂不因股市短期涨跌而改变。转债市场已经开始脱离低吸区域，但股市情绪仍偏正面，建议持有为主。

6月份资金面和转债供给给转债市场带来变数，如果股指继续上冲，建议投资者转为关注波段操作信号，包括基金仓位、IPO 重启和保险转债获批文等。

**个券点金**

个券方面，我们基本维持前期判断：工行、中行等仍将呈现出类债券属性，受益于股市资金成本的降低，仍建议替代纯债。

民生、电力、同仁及少数小盘转债仍具有全年机会。传统的周期性品种，操作的思路仍然以安全边际为前提，是波段操作的主要对象。

电力转债：电价下调预期和煤炭进口政策调整带来短期冲击，配置价值没有被根本动摇。(完)