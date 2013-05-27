投行观点：预计人民币汇率续升且风险溢价增高，关注5月出口数据—美银美林

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透北京5月27日 - 美银美林周一发布报告称，人民币升值势头短期预计不会变化，但在强势美元和弱势日圆的背景下持续走强，有可能令人民币汇率的风险溢价增高。而在打击虚假贸易的政策实施后，5月份的出口数据将是决定人民币市场预期的重要指标。
报告提出，支撑近期人民币续升的理由有二，一种观点是加速人民币国际化、并为人民币扩大波幅做准备，二是6月上旬中美元首会晤。技术上看，人民币走势贴近波幅上限，也体现出结购汇仍偏向于净结汇，从而支撑人民币升值。
不过人民币汇率风险溢价有可能增高。报告称海外美元/人民币无本金交割远期外汇(NDF)点数目前较低，其中3个月和6个月NDF品种点数仅较中间价稍高。若美元保持强势的时间拖得更久，或全球风险资产价格开始下跌，NDF点数将会上升。这将意味着市场对远期人民币看贬的预期升温。
报告引述美银美林大中华区首席经济学家陆挺指出，经合理的季节调整后2013年1至4月的出口增长仅在5.0%左右，远远低于17.3%的官方增长数字。未来数月的出口数字有望反映真实出口情况，也意味着出口增速可能会大幅下修，而资金流入减速也会降低人民币升值压力。
受美元指数小幅下滑影响，中间价续创新高带动，人民币兑美元即期 周一大幅收涨0.17%至6.1211元，盘中及收盘均再次刷新纪录高点。1年期NDF 报6.2170/00，上日为6.2260。
（完） (发稿 李航; 审校 李然/黄凯)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。