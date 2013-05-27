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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 19:02 BJT

投行观点：预计人民币汇率续升且风险溢价增高，关注5月出口数据—美银美林

路透北京5月27日 - 美银美林周一发布报告称，人民币升值势头短期预计不会变化，但在强势美元和弱势日圆的背景下持续走强，有可能令人民币汇率的风险溢价增高。而在打击虚假贸易的政策实施后，5月份的出口数据将是决定人民币市场预期的重要指标。

报告提出，支撑近期人民币续升的理由有二，一种观点是加速人民币国际化、并为人民币扩大波幅做准备，二是6月上旬中美元首会晤。技术上看，人民币走势贴近波幅上限，也体现出结购汇仍偏向于净结汇，从而支撑人民币升值。

不过人民币汇率风险溢价有可能增高。报告称海外美元/人民币无本金交割远期外汇(NDF)点数目前较低，其中3个月和6个月NDF品种点数仅较中间价稍高。若美元保持强势的时间拖得更久，或全球风险资产价格开始下跌，NDF点数将会上升。这将意味着市场对远期人民币看贬的预期升温。

报告引述美银美林大中华区首席经济学家陆挺指出，经合理的季节调整后2013年1至4月的出口增长仅在5.0%左右，远远低于17.3%的官方增长数字。未来数月的出口数字有望反映真实出口情况，也意味着出口增速可能会大幅下修，而资金流入减速也会降低人民币升值压力。

受美元指数小幅下滑影响，中间价续创新高带动，人民币兑美元即期 周一大幅收涨0.17%至6.1211元，盘中及收盘均再次刷新纪录高点。1年期NDF 报6.2170/00，上日为6.2260。

（完） (发稿 李航; 审校 李然/黄凯)

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