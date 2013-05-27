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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 07:29 BJT

重温稿-《中国公开市场预测》三个月央票略增量至70亿元，短期内收益率料按兵不动

* 央行三个月央票发行量略增至70亿元

* 料发行收益率将延续稳势

* 短期看不到调低价格指标进而推动经济增长的必要

路透北京5月27日 - 中国央行周二将在公开市场招标发行70亿元人民币三个月期央票，较上周四略增量，预计发行收益率将延续稳势。市场人士指出，若央票发行利率变化，背后逻辑应该是调低价格指标进而推动经济增长，然目前看不到这种货币政策引导的必要性。

“（明天三个月期央票发行收益率）平吧，不会变化，”北京一国有银行交易员称，“假如变的话，就应该是引导咯，降息以推动增长，目前看不到推出这种价格信号的需求。”

北京一大型券商固定收益分析师也表示，短期内看不到货币政策调整的必要，中长期则有可能。

中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在2.9230%。

上周中国央行正回购和央行票据继续双箭齐发，为缓解近期银行间资金紧张态势，公开市场转为净投放1,280亿元人民币。周二和周四发行的三个月期央票参考收益率均持稳在2.9089%。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 待定

(周四) 待定 逆回购 (周二) 待定

(周四) 待定 央票 （周二） 70

（周四） 待定 央票到期 -- 正回购到期 300 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩； 审校 黄凯)

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