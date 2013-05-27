重温稿-《中国公开市场预测》三个月央票略增量至70亿元，短期内收益率料按兵不动

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 央行三个月央票发行量略增至70亿元
* 料发行收益率将延续稳势
* 短期看不到调低价格指标进而推动经济增长的必要
路透北京5月27日 - 中国央行周二将在公开市场招标发行70亿元人民币三个月期央票，较上周四略增量，预计发行收益率将延续稳势。市场人士指出，若央票发行利率变化，背后逻辑应该是调低价格指标进而推动经济增长，然目前看不到这种货币政策引导的必要性。
“（明天三个月期央票发行收益率）平吧，不会变化，”北京一国有银行交易员称，“假如变的话，就应该是引导咯，降息以推动增长，目前看不到推出这种价格信号的需求。”
北京一大型券商固定收益分析师也表示，短期内看不到货币政策调整的必要，中长期则有可能。
中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在2.9230%。
上周中国央行正回购和央行票据继续双箭齐发，为缓解近期银行间资金紧张态势，公开市场转为净投放1,280亿元人民币。周二和周四发行的三个月期央票参考收益率均持稳在2.9089%。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 待定
(周四) 待定 逆回购 (周二) 待定
(周四) 待定 央票 （周二） 70
（周四） 待定 央票到期 -- 正回购到期 300 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩； 审校 黄凯)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。