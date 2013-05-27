香港金融：港交所冀降LME业务门槛，于亚洲发展战略伙伴关系--行政总裁

路透香港5月27日 - 香港交易所 完成收购伦敦金属交易所 （LME）后，正积极进行整合，港交所行政总裁李小加在其个人网志表示 ，未来在商品战略主要有三大目标：降低参与LME业务的门槛与壁垒、推 出及拓展新业务以及在亚洲尤其是中国发展战略伙伴关系。 李小加表示，目前亚洲（特别是中国）参与者若要买卖LME现有产品 尚受到伦敦及亚洲的政策限制及其他制约，因此战略的首阶段是要改善LM E现有的亚洲业务，而这个阶段并不需要大量财务投资或重整基础设施。 目前首要工作是制定一个亚洲时区的价格发现机制，更好地服务亚洲 用户，目前工作进展良好。 此外，现时亚洲客户必须要在伦敦设有办事处才能成为LME会员，李 小加表示，港交所正积极研究接纳亚洲参与者的更佳途径，同时亦筹备在 伦敦推行人民币结算及在亚洲拓展仓库网络。 至于第二阶段的战略就是构建港交所在商品方面的基础设施，但这个 阶段需时较长，亦要花上相当的人力和财力。 “但将来的回报不仅是财务上的，而且是战略意义上的，所以我们认 为这是值得的。”李小加说。 其中一项重要投资就是成立LME结算所（LME Clear）。目前，LME要 通过另一家结算所进行结算及交收，影响了新产品推出的速度和灵活性。 他表示，从财务方面看，LME Clear明年第三季度一经推出，亦可产生可 观财务收益，预期很快就可收回建设成本。 第三个战略就是吸引更多客户，李小加提到，这括建立跨地域产品相 互上市、授权的安排，以及与其他商品市场的主要参与者和机构建立战略 伙伴关系，而内地机构会是主要合作伙伴。 “基于内地市场庞大以及内地走向国际的需要，内地商品市场的主体 机构将是我们的主要合作伙伴之一。”他表示，届时的发展将始于基础金 属，并会进一步延伸至其他商品，现时探索中的产品包括焦煤及铁矿等金 属相关产品；长远并希望拓展到软商品和农产品方面的产品。 李小加表示，LME亚洲业务的蓝图对香港也意义重大，因香港是东西 交汇的中心点：投资者通过香港由内地进入国际市场，或由国际进入内地 市场。虽然细节尚待研究，但在亚洲时区的定价，以至亚洲时区的结算业 务，均绕不开香港。而随着港交所引入的商品种类日益增加，相信会为香 港以至亚洲的投资者及市场参与者带来巨大商机。 港交所于去年底完成了以22亿美元收购拥有135年历史的LME的交易， 以拓展其商品期货交易渠道，从原来的专注于股票交易作多元化发展，此 举也配合全球最大的金属买家--中国市场的发展。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)