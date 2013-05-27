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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 18:52 BJT

中国数据：去年末农民工总数2.6亿人，比上年略增加--人社部

路透北京5月27日 - 人力资源和社会保障部周一发布报告称，2012年全国农民工总量达到26,261万人，比上年增加983万人，其中外出农民工16,336万人。

人力资源和社会保障部周一发布的“2012年度人力资源和社会保障事业发展统计公报”显示，去年末全国就业人员76,704万人，比上年末增加284万人。

报告并称，全国就业人员中，第一产业就业人员占33.6%；第二产业就业人员占30.3%；第三产业就业人员占36.1%。

中国人力资源和社会保障部发言人尹成基此前表示，一季度末城镇登记失业率4.1%，就业局势保持基本稳定。自2010年9月底，中国城镇登记失业率就为4.1%，该数据已持续三年未变。 (完) (发稿 张胜男; 审校 黄凯)

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