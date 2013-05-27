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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 18:55 BJT

东南亚股市：受全球疲弱前景打压，菲律宾下挫2.4%

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                     最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                 
 汤森路透东南亚指                      441.82     -2.56     -0.58     +4.18    424.10
 数                                                                          
 新加坡                               3391.30     -1.87     -0.06     +7.08   3167.08
 马来西亚                             1767.13     -5.93     -0.33     +4.63   1688.95
 泰国                                 1593.10    -14.36     -0.89    +14.45   1391.93
 印尼                                 5085.14    -69.96     -1.36    +17.80   4316.69
 菲律宾                               7097.51   -171.40     -2.36    +22.10   5812.73
 越南                                  512.41     12.17     +2.43    +23.85    413.73
 (完)

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