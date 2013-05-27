国际油市：亚洲燃料油粘度价差触及11周高点，180-cst现货升水上升

路透新加坡5月27日 - 亚洲燃料油粘度价差周一触及11周高点；180-cst燃料油现货升水升至两周最高位。

然而亚洲380-cst燃料油现货价差跌至贴水领域。

6月燃料油粘度价差，即180-cst及380-cst燃料油间的价格差距，扩大0.50美元，至10.50美元。粘度价差自5月中跌至6.50美元以来就开始扩大。

兴隆、维多和嘉能可的强劲现货买盘支撑180-cst燃料油。在维多购买了两批船货后，180-cst燃料油现货升水大涨。

部分交易商预计，6月下半月从欧洲流向亚洲的套利供应将减少，因利润率欠佳致使欧洲炼厂减少产出。

而380-cst燃料油价格则因供应充裕而受到压抑。其现货价差跌至贴水。

含硫量低的燃料油可能受台湾即期需求的一些支撑，此前台湾中油脱硫槽因意外关闭。日本对低硫燃料油的需求依然迟滞，因日本公用事业减少石油的使用，而较属意便宜的煤炭。(完)

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