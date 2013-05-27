国际油市：亚洲燃料油粘度价差触及11周高点，180-cst现货升水上升

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透新加坡5月27日 - 亚洲燃料油粘度价差周一触及11周高点；180-cst燃料油现货升水升至两周最高位。
然而亚洲380-cst燃料油现货价差跌至贴水领域。
6月燃料油粘度价差，即180-cst及380-cst燃料油间的价格差距，扩大0.50美元，至10.50美元。粘度价差自5月中跌至6.50美元以来就开始扩大。
兴隆、维多和嘉能可的强劲现货买盘支撑180-cst燃料油。在维多购买了两批船货后，180-cst燃料油现货升水大涨。
部分交易商预计，6月下半月从欧洲流向亚洲的套利供应将减少，因利润率欠佳致使欧洲炼厂减少产出。
而380-cst燃料油价格则因供应充裕而受到压抑。其现货价差跌至贴水。
含硫量低的燃料油可能受台湾即期需求的一些支撑，此前台湾中油脱硫槽因意外关闭。日本对低硫燃料油的需求依然迟滞，因日本公用事业减少石油的使用，而较属意便宜的煤炭。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。