国际油市：石脑油裂解价差触及一个半月高位

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透新加坡5月27日 - 亚洲石脑油价格周一触及三个交易日高点每吨867.50美元，裂解价差连续第二个交易日走高，至一个半月高位每吨101.08美元，受需求及北亚炼厂停工维修因素支撑。
韩国Lotte Chemical买进7.5万吨石脑油，7月上半月到港，据传成本加运费(C&F)较日本报价每吨升水约10美元。
这比Lotte Chemical前一次在5月20日买进2.5万吨、6月下半到港船货的升水高出1.00美元，或11%。
“6月下半月升水被认为偏低，而且价格已经触底反弹。但即使以今天的价格，仍然比以前低，因此我不会说这是个多头市场，”北亚一交易商称。
3月及4月抵达韩国的船货，升水幅度多为每吨20美元以上。
台湾中油表示，高雄炼油厂周一午后发生火灾，被迫关闭一座日产3万桶的重油加氢脱硫装置，但未说明关停多久。
中油在台湾有三座炼厂，总产能达每日77万桶。
中油上周在市场求购6月抵达高雄的石脑油。但采购结果还不知。
中油关闭装置的消息，未能提振汽油裂解价差，仍跌至两个交易日低点每桶9.81美元。
这是因为在发生意外之前，中油便已经因裂解价差疲软，而决定下个月不进行现货汽油出口。
交易商表示，除非中油决定7月也暂不出口，否则暂时对汽油市场影响不大。但交易商指出，汽油市场应会持续获得印度夏季假期需求的一些支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 田建华)
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* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。