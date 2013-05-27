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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 21:23 BJT

国际油市：石脑油裂解价差触及一个半月高位

路透新加坡5月27日 - 亚洲石脑油价格周一触及三个交易日高点每吨867.50美元，裂解价差连续第二个交易日走高，至一个半月高位每吨101.08美元，受需求及北亚炼厂停工维修因素支撑。

韩国Lotte Chemical买进7.5万吨石脑油，7月上半月到港，据传成本加运费(C&F)较日本报价每吨升水约10美元。

这比Lotte Chemical前一次在5月20日买进2.5万吨、6月下半到港船货的升水高出1.00美元，或11%。

“6月下半月升水被认为偏低，而且价格已经触底反弹。但即使以今天的价格，仍然比以前低，因此我不会说这是个多头市场，”北亚一交易商称。

3月及4月抵达韩国的船货，升水幅度多为每吨20美元以上。

台湾中油表示，高雄炼油厂周一午后发生火灾，被迫关闭一座日产3万桶的重油加氢脱硫装置，但未说明关停多久。

中油在台湾有三座炼厂，总产能达每日77万桶。

中油上周在市场求购6月抵达高雄的石脑油。但采购结果还不知。

中油关闭装置的消息，未能提振汽油裂解价差，仍跌至两个交易日低点每桶9.81美元。

这是因为在发生意外之前，中油便已经因裂解价差疲软，而决定下个月不进行现货汽油出口。

交易商表示，除非中油决定7月也暂不出口，否则暂时对汽油市场影响不大。但交易商指出，汽油市场应会持续获得印度夏季假期需求的一些支撑。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 田建华)

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