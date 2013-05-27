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亚洲 | 2013年 5月 27日 星期一 21:54 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，尚未受到台湾中油设备停工影响

路透新加坡5月27日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周一分别跌至每桶16.18美元和15.46美元，为六个交易日低点，交易商表示，尽管台湾中油位于高雄一处炼油设备停工，但因库存充足，料可暂时抵销此项意外的影响。

中油公司发表声明，该公司日产3万桶的高雄炼油厂第二低硫燃油工厂周一下午因传出火警而关闭，但声明中并未说明该设备将停工多久。

不过交易方面的消息人士预估，停工将持续约一个月。

“发生事故之前，台湾中油原本想以降低炼厂运转来因应炼油利润欠佳。也就是说，当时他们有太多库存，需要降低产量，”新加坡一位交易商说。

交易商表示，如果现有库存在该项设备恢复运作之前用尽，那么影响就会显现出来。

“如果他们无法为柴油进行脱硫，中油可能会进一步降低运转，”另外一位交易商说。“这也将影响到航煤供应。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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