国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，尚未受到台湾中油设备停工影响

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透新加坡5月27日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周一分别跌至每桶16.18美元和15.46美元，为六个交易日低点，交易商表示，尽管台湾中油位于高雄一处炼油设备停工，但因库存充足，料可暂时抵销此项意外的影响。
中油公司发表声明，该公司日产3万桶的高雄炼油厂第二低硫燃油工厂周一下午因传出火警而关闭，但声明中并未说明该设备将停工多久。
不过交易方面的消息人士预估，停工将持续约一个月。
“发生事故之前，台湾中油原本想以降低炼厂运转来因应炼油利润欠佳。也就是说，当时他们有太多库存，需要降低产量，”新加坡一位交易商说。
交易商表示，如果现有库存在该项设备恢复运作之前用尽，那么影响就会显现出来。
“如果他们无法为柴油进行脱硫，中油可能会进一步降低运转，”另外一位交易商说。“这也将影响到航煤供应。”(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。