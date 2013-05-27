新闻稿：穆迪称中国将以审慎的速度推进经济结构调整

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透5月27日 - （以下为评级机构穆迪发布的新闻稿。其中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。）
新加坡，2013年5月27日—穆迪投资者服务公司及其在中国的关联公司—中诚信国际信用评级有限责任公司（中诚信国际）将于5月28日和5月30日分别在北京和上海举办第六届信用风险年会。
穆迪表示，本届年会将侧重于中国经济结构调整的影响。
穆迪亚太区主管叶敏表示：“本届年会将会探讨中国如何面对经济结构调整的新形势。”
穆迪的宏观经济基础情景预计，到2017年，中国GDP增长率可能会在7%-8%。
穆迪高级副总裁/亚洲主权风险部主管Tom Byrne表示：“我们预计中央政府将以审慎的速度全面推进改革和经济结构调整。通货膨胀受到良好控制，我们预计中国的对外收支将依然强劲。”
但是，他指出，中国的信用状况会受到潜在风险制约，，这些风险包括地方政府的或有财政负债以及快速增长的银行和非银行信贷。
他补充称：“地方政府资产负债表外债务缺乏透明度，这会增加投资泛滥导致的潜在或有负债的不确定性。此外，非银行信贷的增长已接近其他国家的高水平。”
上述忧虑促使穆迪在2013年4月16日将中国的评级展望从正面修订为稳定。
穆迪副总裁/高级分析师胡斌将阐述中国的非银行信贷融资工具，以及影子银行对中国银行体系的影响。
胡斌表示：“我们在对中资银行的分析中将影子银行视为负面信用因素。我们认为，虽然影子银行产品可将高风险借款人从常规银行体系中分流出去， 但影子银行具有不透明的特点，还存在违约损失及风险蔓延的威胁，银行体系很难独善其身。”
穆迪副总裁/高级分析师胡凯将会讨论中国经济转型对国有企业信用品质的影响，以及针对国企的持续改革对国企的影响。
胡凯表示：“GDP 增速放缓以及经济增长引擎的变化给中国国企带来挑战， 而钢铁、建材、重型装备制造等处于竞争性行业的国企的信用品质面临挑战，尤其是处于产能过剩行业的国企和债务负担过重的国企。” (完)
(整理 李军; 审校 利棣儿)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
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