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货币新闻 | 2013年 5月 29日 星期三 08:02 BJT

日本数据：4月零售销售较上年同期下降0.1%，连续第四个月下滑

路透东京5月29日 - 周二公布的政府数据显示，日本4月零售销售较上年同期下降0.1%，为连续第四个月下滑，不过下降的速度出现放缓迹象。

此前市场预估中值为较上年同期下降0.4%。(完)

参看完整表格细节,可点选经济产业省网站,网址为:

(here)

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(编译 郑茵 审校 徐文焰)

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