日韩经济指标预测--5月28日-6月4日****

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月27日当周 5月28日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 4月 -- 盈余43.6 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -0.4% -0.3% 5月29日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 6月 -- 75 2300 韩国工业生产(较上年同期) 4月 -- -3.0% (较上月) -- -2.6% 服务业产出(较上月) 4月 -- -1.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,044 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超7,16 0 5月30日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 51.1 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 4月 +3.1% +5.2% (较上月) -2.0% +2.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年 4月 -0.4% -0.5% 同期) 日本全国CPI(较上年同期) -- -0.9% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 -0.2% -0.3% 日本东京地区CPI(较上年同期) -- -0.7% 2330 日本求才求职比 4月 0.87 0.86 日本失业率 4月 4.1% 4.1% 5月30-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本工业生产(较上月) 4月初值 +0.6% +0.9% 日本工业生产一个月预估 4月 -- +0.8% 日本工业生产两个月预估 4月 -- -0.3% 5月31日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -3.4% 0500 日本房屋开工(较上年同期) 4月 +4.3% +7.3% 6月1日(六) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国出口(较上年同期) 5月初值 -- +0.4% 进口(较上年同期) -- -0.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差24 6月2日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 5月 -- -0.1% (较上年同期) -- +1.2% 6月3日当周 6月3日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 -- 52.6 6月4日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班工资 4月 -- -3.7% (完)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。